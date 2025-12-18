ПП: Няма да стане по този начин, КПК на Пеевски опитва пак да отстрани Коцев

Делян Пеевски отново активира неговата Комисия за противодействие на корупцията (КПК) в пореден опит да отстрани законно избрания кмет на Варна, Благомир Коцев, съобщиха от "Продължаваме промяната".

След като Бойко Борисов нареди на членовете на ОИК Варна от ГЕРБ да не гласуват за отстраняване на Благо Коцев, Пеевски включи любимата си бухалка КПК. Преди два дни КПК е поискала от ЦИК данни за отпуските на Коцев през последните месеци. Това при положение, че отпуските са абсолютно извън правомощията на КПК. КПК няма никакво право да се произнася за отпуски или да заповядва на ЦИК и ОИК да вземат решения, коментират от ПП.

Всъщност КПК с писмото си натиска ЦИК да принуди ОИК Варна да се произнесе по жалбите срещу Коцев, смятат от партията.

"Подходът е ясен. През КПК Пеевски изпраща послание на хората на Борисов в ОИК Варна да освободят Коцев като кмет на Варна.

Няма да позволим това безобразие – поредният институционален произвол срещу Благо Коцев. Ясно е, че Пеевски го е страх от Коцев, защото той вече не е зад решетки и може да говори.

Затова довечера на протеста в 18 ч. ще им кажем ясно:

Няма да стане по този начин!", заявяват от "Продължаваме промяната".