Цените на лекарства скочиха, някои са се увеличили двойно

Фрапиращо увеличение на някои лекарства отчитат през последните месеци фармацевти и клиенти. Данните показват, че поскъпването не е еднократно. Нарастване на цените има основно при медикаментите, които се отпускат по Здравна каса. Причините не са свързани с приемането на еврото, а заради липсата на контрол на цената на производителя, отчитат от фармацевтичния бранш.

Увеличението обхваща както лекарствата, отпускани по лекарско предписание, така и тези без рецепта.

"Има фрапиращи случаи, които се увеличават два пъти, три пъти цената на лекарството. Говорим цени, които са в порядъка, били са между пет и 10 лева, в момента са около 20-25 лева", каза пред БНТ Константин Качулев – председател на Регионалната фармацевтична колегия в Благоевград.

Най-осезаемо се усеща поскъпването при лекарствата, които се изписват по Здравна каса, а пациентите трябва да доплащат за закупуването им.

"Да кажем едно лекарство, което струва 12 лева, касата заплаща десет. До момента пациентът плаща 2 лева. Ако производителят реши да вдигне, и ние съответно търговецът на едро и търговецът на дребно вдигнем цената и тя стане 25 лева, касата продължава да плаща 10 лева, но вече цената за пациента е 15 лева", каза Качулев.

От Агенцията по лекарствата заявиха за БНТ, че медикаментите без рецепта нямат фиксирани цени от държавата. Производителят сам предлага цена, а държавата я регистрира, без да я определя.

"Ние сравняваме цени - дали определената надценка, която е по наредби, е сложена и тя надвишава или не надвишава, но контрол на производителя колко точно му струва това лекарство няма никъде", обясни Качулев.

За да определи стойността на лекарствата, покривани от касата, държавата сравнява цените на тези продукти със стойността им в десет други държави и се избира най-ниската. Въпреки това много пациенти вече преценяват кои лекарства са от най-голямо значение за здравето им и купуват само тях.

"Вчера имах човек, който се върна. Нямаше пари достатъчно в себе си. От рецепта с три медикамента избра да вземе само антибиотика. Това е правилното решение, това е най-важният медикамент", каза Качулев.

За да защити гражданите от рязко поскъпване на лекарствата, тази година Министерството на здравеопазването въведе ограничение. Фирмите могат да поискат увеличение на цената най-рано година след последното ѝ одобрение. Дори тогава то ще е строго ограничено, до размера на официалната инфлация или до най-ниската цена на същото лекарство в референтните държави.