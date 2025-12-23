IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Правят центрове за зареждане на е-коли по "Тракия"

Зареждането на един автомобил ще става за около 15 минути

23.12.2025 | 16:37 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Министерството на транспорта и съобщенията одобри шест проекта за изграждане на бързи зарядни центрове за електрически превозни средства по пътищата. Те са на обща стойност от близо 2,7 млн. лева, осигурени от Програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027.

Проектите предвиждат изграждане на зарядни центрове за леки автомобили с мощност от 150 kW, което ще позволи пълно зареждане на един автомобил за приблизително 15 минути. Два от зарядните центрове ще бъдат разположени в близост до автомагистрала „Тракия“ – при изходите за Чирпан и за село Кабиле. Останалите четири точки са на бул. „Асеновградско шосе“ в близост до Пловдив, на главен път Е-79 край Мездра, в местността „Чанлъка“ в Аксаково, както и в близост до ямболското село Завой.

В проектите са включени и мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и места за отдих за удобство на потребителите. Срокът за завършване на проектите е между 12 и 30 месеца.

Предстои през януари 2026 г. да бъде обявена и втора процедура за зарядна инфраструктура за електрически превозни средства по пътищата с общ бюджет приблизително 19,5 млн. лева. Тази процедура ще предоставя подкрепа на микро, малки и средни предприятия за изграждане на зарядна  инфраструктурна за алтернативни горива, информира МТС. 

