Поддръжник на Тръмп се отрече от него, нарече MAGA "по-мъртво от мъртво"

Кари Прежан Болер, дългогодишен поддръжник на президента Доналд Тръмп, се превърна в поредната медийна личност, която атакува главнокомандващия заради конфликта в Иран.

В интервю за Piers Morgan Uncensored в понеделник, Прежан Болер не се сдържа и изрази недоволството си от последните събития.

"Аз съм лоялен поддръжник на президента от почти 20 години", каза тя. "Това датира от времето, когато бях на 21 години и бях Мис Калифорния на конкурса за Мис САЩ. И го познавам, смятам го за скъп приятел, и ще ви кажа веднага.... вече не разпознавам нашия президент."

Визирайки Израел, Прежан Болер продължи:

"Мисля, че сме окупирана нация. Мисля, че чужда държава е окупирала нашето правителство. И сега виждаме, че този президент на Съединените американски щати е повлиян от чуждо правителство. И движението MAGA, нека ви кажа веднага, MAGA е мъртво. То е по-мъртво от мъртво. И американците са бесни."

Съвместните американско-израелски въздушни удари срещу Иран, започнали на 28 февруари, доведоха до смъртта на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей в първия ден от военните действия, слагайки край на 47-годишното му авторитарно управление с един удар атака.

Иран бързо отвърна на удара с ответни удари срещу съседите си от Персийския залив, които са домакини на американски военни активи. Досега са загинали 13 американски военнослужещи. Междувременно действията на Техеран да атакува танкери в Ормузкия проток, през който се превозва една пета от общото световно снабдяване с петрол, доведоха до рязко покачване на световните цени на горивата.

Членове на собствената администрация на Тръмп оттогава частно са казвали на журналисти, че изпитват "разкаяние" заради войната, въпреки че Белият дом оспори това, казвайки пред The ​​Independent, че вътрешният кръг на президента остава твърдо зад него.

Междувременно, високопоставени членове на базата на Тръмп се скараха остро публично, като антиинтервенционистът Тъкър Карлсън и Марджъри Тейлър Грийн са в противоречие с ястребови републикански сенатори като Линдзи Греъм и Тед Круз и откровени крайнодесни активисти като Лора Лумър.

Мегин Кели и Марк Левин си размениха жестоки лични обиди в социалните медии през уикенда - поредният индикатор за нарастваща гражданска война в рамките на MAGA.

Миналата седмица Самира Мунши, съветник на Комисията за религиозна свобода на Белия дом, подаде оставка от поста си в знак на протест срещу въздушните удари.

Преджийн Болер беше отстранена по-рано от същия орган, след като беше обвинена, че е "отвлякла" изслушване за антисемитизма, като е поставила под въпрос определението на термина и след като яростно защити дясното крило Кандис Оуенс, след като беше обвинена в това.

"Слушам я всеки ден и не съм чула нито едно нещо от устата ѝ, което бих казала, че е антисемитско", каза Преджийн Болер по време на изслушването, на което тя също така попита дали "да не си ционист" се равнява на антисемитизъм и предизвика друг член на комисията да осъди действията на Израел в Газа.

Бившата кралица на красотата, превърнала се във влиятелна фигура, публикува отворено писмо до президента в X (Twitter) в четвъртък в отговор на отстраняването ѝ, в което заяви:

"Единствената католичка, която се противопоставя на ционизма, беше отстранена като прелюдия към войната в Иран. Мислех, че MAGA защитава американците, които изразяват убежденията си без страх от наказание", написа тя в писмото си до Тръмп. "Мислех, че MAGA поставя Америка на първо място, а не Израел. Днес ми е трудно да разпозная движението, което вие започнахте."