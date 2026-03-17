Смъртоносно огнище на менингит във Великобритания, двама младежи починаха

Двама младежи починаха, а най-малко 13 души бяха хоспитализирани след открито безпрецедентно и бързо разрастващо се огнище на менингит във Великобритания.

Здравният министър Уес Стрийтинг заяви пред парламента, че ситуацията се развива динамично, като потвърдените случаи вече са достигнали 15.

Британската агенция за здравна сигурност съобщи, че жертвите са 21-годишен студент и 18-годишен ученик от графство Кент.

Огнището е свързано с нощния клуб Club Chemistry в Кентърбъри - популярно място сред студентите. Част от случаите са идентифицирани като менингит тип B - по-рядка, но по-тежка бактериална форма на заболяването, която води до смърт в около един на десет случая.

Менингитът представлява инфекция на обвивките на мозъка и гръбначния мозък и се среща най-често при деца, тийнейджъри и млади хора. Заразяването става при близък контакт, включително чрез целувки или споделяне на напитки и електронни цигари.

Властите са насочили усилията си към Университета в Кент, където учат около 18 000 студенти. В кампуса беше открита клиника за спешно антибиотично лечение, а започва и ваксинационна кампания за студентите в общежитията.

Случай е регистриран и във Франция при човек, който е посещавал университета, съобщи министърът.

Здравните власти призоваха всички, посетили нощен клуб в Кентърбъри между 5 и 7 март, да приемат профилактично антибиотици.

Междувременно Club Chemistry обяви, че служител на заведението се лекува от менингит и обектът е затворен като предпазна мярка.