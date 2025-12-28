В кадър: Боровец откри новия сезон с "Молец" и огнено шоу върху снега

Снимка: THE LOCALS 1 / 27 / 27

С много събития и празнична програма бе даден старт на новия сезон на Боровец, най-старият зимен курорт на България и Балканите.

Снежната покривка по време на коледните дни зарадва всички почитатели на белите спортове и създаде отлични условия за празничното откриване на 130-годишния курорт.

Лов на съкровища, мини-слалом спускания и сноуборд от деца под зоркото око на легендите на българските зимни спортове Петър Попангелов и Александра Жекова, демонстрации на Планинската спасителна служба, придружени от ароматни зимни напитки бях само част от откриването на сезона.

За музикалното настроение до вечерта се грижеше DJ Dopamine. След него сцената се оживи от хитовете на група Молец.

Официалният старт на сезона бе даден от кмета на община Самоков инж. Ангел Джоргов, изпълнителния директор на „Бороспорт“ Иво Цветков и областния управител на Софийска област Силвия Арнаутска. Джоргов представи новата визия за развитие на Боровец, свързана с така наречения проект „Златен триъгълник“. Бе подчертано значението на курорта като символ на българския зимен туризъм и неговото бъдещо устойчиво развитие.

От своя страна Иво Цветков заяви, че Боровец ще продължава да се развива като модерен и иновативен курорт, отговарящ на високите очаквания на своите гости като бъдещите инвестиции на „Бороспорт“ са насочени към развитието на високите части на ски зоната – в система за заснежаване и нов 10-местен кабинков лифт.

Кулминацията на празничния ден бе специално подготвеното лазерно шоу - светлинен разказ за 130 годишната история, настоящето и бъдещето на курорта, което превърна пистата в живо платно, а пред очите на публиката оживяха образи на планината, снега, спорта и времето, което повече от век свързва хората с това място.

Друг емоционален акцент в програмата бе огненото и светлинно шоу на пистата, реализирано от ски инструкторите на курорта, чиито следи по снега рисуваха историята чрез светлина и огън. Финалният акорд бе изпълнението на Маргарита Бочева (ски учител), която изпя „Излел е Дельо хайдутин“.