Девет труса до Техеран предизвикаха опасения от сеизмично бедствие

Едното от земетресенията е било с магнитуд 4,6 по Рихтер

13.05.2026 | 13:21 ч. 4
Снимка: архив, БГНЕС

Серия от девет леки земетресения са разтърсили през изминалата нощ района на Пардис, намиращ се на изток от Техеран, предаде Ройтерс, като цитира иранската информационна агенция Мехр. Това предизвика нови опасения сред експерти и граждани, че иранската столица може да бъде изправена пред тежко сеизмично бедствие.

Въпреки че трусовете в района са често срещано явление, те рядко се случват непосредствено един след друг. Те са били усетени в район, намиращ се в близост до разлома Моша, една от най-активните сеизмични зони в Иран. 

Държавни медии предадоха, че едно от земетресенията е било с магнитуд 4,6 по скалата на Рихтер. Трусовете не са причинили жертви или материални щети.

Мехр цитира сеизмолога Мехди Заре, който заяви, че не е ясно дали трусовете представляват изпускане на събрана сеизмична енергия, което би намалило бъдещи рискове, или напротив - предупреждение за по-силна бъдеща активност по разломната система близо до Техеран. Според него дори сравнително малки земетресения могат да причинят бедствие в столицата поради нестабилната инфраструктура и концентрацията на хора, която усложнява бързото реагиране при спешни ситуации.

Иран е сред най-застрашените от земетресения държави, припомня Ройтерс. Още е жив споменът за земетресението в Бам през 2003 г., отнело живота на над 30 хиляди души.
(БТА)

