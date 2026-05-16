Лавров: Западът и ООН мълчат за езиковия геноцид в Украйна

Руският е един от официалните езици на ООН

16.05.2026 | 16:15 ч. 2
Снимка: БГНЕС/ EPA

Западните страни и ООН мълчат за „езиковия геноцид“, който се случва в Украйна. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров, говорейки на министерската среща на БРИКС в Ню Делхи, предава ТАСС.

"Неприемливо е, че нацисткият режим в Киев, подхранван от Запада, законно е забранил руския език. Да не говорим, че руският е един от официалните езици на ООН. Но нито генералният секретар, нито другите му служители са изразили оплаквания за това; те са запазили пълно мълчание", каза министърът. "Е, всъщност никой от европейските или други чуждестранни представители, които общуват с режима на Владимир Зеленски, дори не споменава за неприемливостта на езиковия геноцид, извършван от този режим", подчерта Лавров.

Той отбеляза, че руският език е единственият език в света, забранен в една държава.

