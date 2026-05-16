Нова детска надбавка в Гърция: семейства ще получат до 1050 евро

Очаква се гръцките власти да разпределят ново извънредно детско надбавка до края на юни, като предложат финансова подкрепа до 1 050 евро на отговарящите на условията семейства. Мярката предвижда 150 евро на дете и ще бъде изплатена автоматично на настоящите получатели на детски надбавки, без да е необходимо подаване на ново заявление, пише To Vima. Според официални оценки схемата ще обхване около 80% от семействата с деца в Гърция, което възлиза на близо един милион домакинства в цялата страна.

Плащанията се планира да бъдат преведени директно по банковите сметки на бенефициентите преди края на юни 2026 г.

Семействата с едно дете ще получат 150 евро, при условие че годишният доход не надвишава 40 000 евро за семейни двойки или 39 000 евро за несемейни лица.

За семейства с две деца сумата се увеличава до 300 евро,

като границите на дохода са 45 000 евро за семейни двойки и 44 000 евро за несемейни лица.

Домакинствата с три деца имат право на 450 евро, ако годишният доход остане под 50 000 евро за семейни двойки или 49 000 евро за несемейни лица.

В горния край на скалата семействата със седем деца могат да получат до 1050 евро. Таванът на дохода за тези домакинства е 65 000 евро за семейни двойки и 64 000 евро за несемейни лица.

Семействата с един родител ще получат същите суми, въпреки че праговете на доходите са малко по-ниски.

Властите заявиха, че процесът на изплащане ще бъде напълно автоматичен, без да се изисква допълнителна документация или онлайн заявление от бенефициентите. Според доклада финансирането на мярката ще дойде от фискалния излишък на страната.