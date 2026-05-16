Турция засилва "Синя родина", Атина отхвърля експанзионистката реторика

Гръцки официални лица предупредиха, че всяко вътрешно морско законодателство има за цел единствено да засили спорните претенции в Егейско море и Източното Средиземноморие, но без основание в международното право

В петък Bloomberg отрази многобройни медийни публикации от Турция от последния период, в които се твърди, че администрацията на Ердоган ще внесе законопроект, който официално ще кодифицира ревизионистката доктрина "Синя родина" (Mavi Vatan) във вътрешното законодателство.

Подобен ход, ако се потвърди, би изострил напрежението с Гърция и Кипър, наред с други, по отношение на морските претенции в Егейско море и Източното Средиземноморие, тъй като Атина многократно е посочвала неоснователните турски претенции по отношение на морското право през последния половин век.

Предложеното законодателство ще определи турските морски юрисдикционни зони и ще засили дългогодишните позиции на Анкара относно "сивите зони" в Егейско море, тълкуванията на континенталния шелф извън основните разпоредби на UNCLOS и морското споразумение между Турция и Либия от 2019 г., които Атина, ЕС и други страни от региона считат за неоснователни и незаконни, пише To Vima.

Гръцките власти отговориха, като подчертаха, че едностранните морски претенции нямат правно основание съгласно международното право. Междувременно гръцкият външен министър Йоргос Герапетритис тази седмица всъщност подчерта, че всякакви опити за налагане на морски граници извън международно признатите правни рамки са "обречени на провал", като подчерта, че Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS) отразява задължителното обичайно международно право, независимо дали Турция я е ратифицирала.

Атина последователно поддържа становището, че гръцките острови притежават пълни суверенни и морски права, включително правото на континентален шелф и изключителна икономическа зона (ИИЗ) съгласно международното право. Гръцките власти също отхвърлят турските препратки към "сиви зони" в Егейско море, като твърдят, че суверенитетът над островите е ясно определен от международни договори.

Гръцките медии също свързват предложеното законодателство с по-широките ревизионистки претенции на Турция в региона, особено след неотдавнашните напрежения, свързани с морската дейност между Астипалея и Кос, и представянето на морските пространствени зони пред ЕС.

В миналото дипломатическите кръгове и геополитическите експерти от гръцка страна все по-често, и често с насмешка, свързваха доктрината на Анкара за "Синя родина" с концепция, наречена презрително "туркография", а именно по-задълбочени усилия от страна на официална Турция да институционализира ревизионистични геополитически нарративи чрез вътрешното законодателство, комбинирайки военноморска стратегия, енергийни претенции и историческа идентичност в единна доктрина.

Атина поддържа становището, че такива подходи не могат да имат предимство пред основания на договори международен правен ред, уреждащ суверенитета и морската юрисдикция в Егейско море и източното Средиземноморие.