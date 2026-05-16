Абитуриентският бал: Между 5000 и 8000 евро за празничната нощ

Остават само няколко дни до абитуриентските балове. Преди месец репортерската ни проверка показа, че за всеки завършващ са необходими между 5 и 8 хил. евро за празничната нощ.

Ани учи в Националната търговско-банкова гимназия в София. Подготовката за бала ѝ тече усилено.

Роклята за бала ѝ струва 1000 евро, а визията си съобразява с розовия цвят на тоалета си.

"За прическата заложих на нещо което комбинира стил, обаче в същото време да не ми пречи, да не си подмятам косата, да не ми е топло. А относно грима избрах малко по-тежка визия, която съм сигурна че ще издържи цял ден", сподели абитуриентката.

Сходни са вижданията и на повечето абитуриентки, които ще се гримират в салона на Никол.

"55 евро е гримът като е изцяло съобразена цената с продуктите които използваме, а именно висококачествена и професионална козметика", коментира гримьорът.

"През 2026 г. тенденциите са отново цветни гримове, пастелни сенки, също така лек фон дьо тен, по-изчистена кожа, glow-ефект и като цяло се съобразяваме с желанието на клиента, с нейния тоалет съответно за бала или за специалния повод", допълни Никол.

Прическите също варират между 50-60 евро, като фризьори споделят, че при тях цените нямат промяна след преминаването към новата валута. Тенденциите обаче остават подобни на миналогодишните – по-семпли ретро къдрици, вълни и леко прихванати небрежни кокове.

"Разликата при нас е единствено в пробните прически, там има лек отлив, но като цяло графикът покрай баловете е пълен", каза фризьорът Диана.

След баловете пътят на Ани продължава с кандидатстудентски изпити.

"След завършването се готвя за кандидатстване в УНСС и искам да уча финанси", посочи тя.

С нея правим и сметката седмица преди бала.

Нужни са минимум 5000 евро, за да отпразнува празничната нощ, като в тази сума освен козметичните услуги и рокля са включени и аксесоари, куверт, фотограф и транспорт в празничната нощ.

