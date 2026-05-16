Ердоган: На ​​срещата на върха на НАТО в Анкара се очакват важни решения за бъдещето на Алианса

Срещата на върха на НАТО, която ще проведем в Анкара на 7-8 юли, е от решаващо значение за Алианса. Последните събития в региона и по света само увеличиха нейното значение. Очакваме в Анкара да бъдат взети важни решения относно бъдещето на алианса и развитието на глобалната архитектура за сигурност, каза Ердоган пред журналисти, съобщава TRT Haber.

Според турския лидер, ролята на НАТО днес „се е променила значително“.

"Заплахите станаха по-сложни, рисковете по-разнообразни, а глобалната система по-уязвима. Светът се промени дълбоко и справедливото споделяне на тежестта, истинското сътрудничество и споделеното разбиране за сигурността в рамките на НАТО са от първостепенно значение за бъдещето на алианса. Като Турция, ние сме готови да направим всичко по силите си, за да направим НАТО по-решителен и подготвен за заплахите, пред които е изправен", отбеляза Ердоган.

Турският президент добави още, че страната му остава ангажирана с идеята и целта за присъединяване към Европейския съюз (ЕС),

въпреки колебанието и понякога дискриминационния подход на ЕС.

"Искрено искаме да укрепим както страната си, така и ЕС, като станем част от него. За съжаление, ЕС не осъзнава това, но това не означава, че трябва да се откажем от идеалите си. Ние решително следваме този път от много години, като правим последователни стъпки. Въпреки понякога колебливите, а понякога и открито дискриминационни действия на Турция, ние оставаме ангажирани с целта си да станем член на ЕС", каза той.

Той отбеляза, че пълноправното членство в ЕС не е начин Турция да "се конкурира с някого или да пречи на някого".

"Турция е страна, която поема отговорности, а не бреме. Всяка платформа, в която участваме, добавя стойност. Отвътре в ЕС понякога чуваме много неуместни и повърхностни оценки за нашата страна. Обясняваме на колегите си, че подобно отношение вреди на Европейския съюз в международен план", допълни Ердоган.

Той каза, че Турция „представлява голяма възможност за ЕС и Съюзът трябва да вземе историческо решение как да се възползва от тази възможност“.