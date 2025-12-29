Планински спасител: Дори лек инцидент може да ви коства живота

Спасител разказва за високата степен от лавинна опасност и рисковото време, което се крие в планината след вчерашния ураганен вятър. В почти всички планински райони поривите са били изключително силни, което е създало сериозни предпоставки за лавини и падане на снежни козирки.

Опасността остава

"Нямаме сериозни инциденти през последните 24 часа. Вятърът започна да отслабва, но все още е доста силен", заяви председателят на Планинската спасителна служба към БЧК Александър Весков в ефира на Bulgaria ON AIR.

По думите му ураганният вятър е пренаредил снежната покривка и е натрупал опасни маси по билата и улеите.

Въпреки че времето постепенно се нормализира, за 31 декември и 1 януари се очакват много ниски температури. Това значително увеличава риска от измръзвания, особено при хора без добра подготовка.

Предупреждение към скиори и туристи

В предаването “България сутрин” спасителят подчерта, че е изключително важно скиорите и туристите да не излизат извън обозначените писти и маршрути.

Снежната покривка по високите части на планините е значителна, но в горския пояс снегът е малко. Това създава висок риск от удари в камъни, корени и дървета – една от честите причини за инциденти.

"В планините непрекъснато стават инциденти с недобре екипирани хора", алармира Весков.

Весков припомни, че високите зимни обувки, топлото яке (пухенка), полар и резервни дрехи и не на последно място котки и пикели за високата планина са подходяща зимна екипировка, когато решим да се разходим в планината.

"Дори лек инцидент може да ви коства живота, ако не сте добре екипирани", предупреди спасителят.

Гледайте видеото с целия разговор.