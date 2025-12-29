IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кирил Петков: Кой е бил член на БКП? Борисов!

Как не го е срам да говори такива неща - човекът, който подаряваше кученца?

29.12.2025 | 16:08 ч. Обновена: 29.12.2025 | 16:16 ч. 40
Снимка: БГНЕС

Кирил Петков коментира изказването на Бойко Борисов по повод Възродителния процес, в което лидерът на ГЕРБ използва думите "пребоядисани млади комунистчета". В своя публикация във Facebook бившият съпредседател на "Продължаваме промяната" написа: "Кой е бил член на комунистическата партия? Борисов!. Кой е награден с ордена Ломоносов за опазването на паметника на съветската армия? Борисов!" 

"След 10 години управление на Борисов като премиер какво заварих: 100% зависимост от руска газ, 100% зависимост от руско ядрено гориво, 100% зависимост от руски петрол, "Лукойл", който не си беше плащал данъци от 10 години, непостроена гръцка връзка, но построен Турски поток, за да даде възможност на Русия да доставя своята газ на Централна Европа въпреки войната", допълва още Петков. 

Как не го е срам Борисов днес да говори такива неща - човекът, който подаряваше кученца? Ще спра тук, защото са празници!", завършва публикацията на бившия депутат от ПП-ДБ.

ъ

