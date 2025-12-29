Кирил Петков: Кой е бил член на БКП? Борисов!

Кирил Петков коментира изказването на Бойко Борисов по повод Възродителния процес, в което лидерът на ГЕРБ използва думите "пребоядисани млади комунистчета". В своя публикация във Facebook бившият съпредседател на "Продължаваме промяната" написа: "Кой е бил член на комунистическата партия? Борисов!. Кой е награден с ордена Ломоносов за опазването на паметника на съветската армия? Борисов!"

"След 10 години управление на Борисов като премиер какво заварих: 100% зависимост от руска газ, 100% зависимост от руско ядрено гориво, 100% зависимост от руски петрол, "Лукойл", който не си беше плащал данъци от 10 години, непостроена гръцка връзка, но построен Турски поток, за да даде възможност на Русия да доставя своята газ на Централна Европа въпреки войната", допълва още Петков.

Как не го е срам Борисов днес да говори такива неща - човекът, който подаряваше кученца? Ще спра тук, защото са празници!", завършва публикацията на бившия депутат от ПП-ДБ.

Чакането приключи. България най-накрая стана част от Шенген

Дългият път към еврото: Приеха ни официално в еврозоната

Най-многолюдните протести в страната в последните години

Година на ръст на цените и социално напрежение

Тежки наводнения по морето отново отнеха човешки животи

Под заплахата Русия: НАТО и международни учения в България

Битката за ДПС: Пеевски окончателно изтласка Доган като партиен лидер

Огромна волейболна радост: Девойките станаха световни шампионки, мъжете – втори на световното

