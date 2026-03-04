Общо 27 политически формации подадоха документи в ЦИК за изборите

Общо 27 политически формации са подали документи в Централната избирателна комисия (ЦИК) за участие в изборите на 19 април, съобщиха от ЦИК. В 17:00 ч. изтече срокът, в който партиите и коалициите могат да подават заявления в ЦИК за регистрация за участие във вота през април.

В ЦИК са постъпили документи за регистрация на 15 партии и 12 коалиции.

Формациите, които са подали документи, са коалиция „Моя България", коалиция ГЕРБ-СДС, партия „Съпротива", партия „Има такъв народ", партия „Народна партия истината и само истината", партия „Възраждане", партия „Величие", коалиция „Трети март", партия „Национално движение Непокорна България", партия „Партия на зелените", коалиция „Синя България", партия „Пряка демокрация", коалиция „БСП - Обединена левица", партия „Движение за права и свободи", коалиция „Прогресивна България", партия „България може", коалиция „Алианс за права и свободи", коалиция „Вън от ЕС и НАТО", партия „Правото", коалиция „Сияние", партия „Нация" и коалиция „Антикорупционен блок", коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България", партия „Движение на непартийните кандидати", партия „Морал, единство и чест", партия „Глас народен" и коалиция „Просперираща България" (първоначално заявена като коалиция „Подкрепи Радев").

Според хронограмата за изборите днес е крайният срок за ЦИК да регистрира партиите и коалициите за участие в изборите. Партиите и коалициите, на които им бъде отказана регистрация, имат три дни, за да обжалват решението на ЦИК. По-рано днес от ЦИК съобщиха, че са отказали регистрация на две формации - коалиция „Вън от ЕС и НАТО" и коалиция „Просперираща България".

До 14 март ЦИК трябва да регистрира за участие в изборите партиите и коалициите в случаите, когато съдът е отменил решението за отказ за регистрацията ѝ. Отново до 14 март ЦИК може да извършва промени в състава на регистрирана коалиция при излизане от състава ѝ на партия, както и при включване на нови партии в състава на коалицията и/или промяна в наименованието на коалицията.

До 17 март партия или коалиция може да поиска да бъде заличена регистрацията ѝ за участие в изборите.

На 18 март се очаква ЦИК да определи чрез жребий поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите.