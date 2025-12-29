ДБ: Борисов е в панически страх, че моделът на управление е застрашен

“Борисов говори за “опасност“, но отказва да каже каква точно. Затова очакваме да уточни: какво опасно вижда в думите и действията на политици, които са се поклонили на Тюркян чешма и са почели паметта на жертвите на принудителната смяна на имената. Поклонът пред невинни жертви не е заплаха. Заплаха е да превръщаш паметта в повод за внушения и разделение”, се казва в позицията на “Да, България”, разпространена до медиите.
В съобщението се казва още, че “Да, България” е партия, която “винаги се е борила за свободата и равнопоставеността на всички български граждани”.
“Винаги сме осъждали т.нар. “Възродителен процес” и неговите продължители днес. Ние не сме за първи път на Тюркян чешма”, се казва още в позицията.
“Борисов действа по добре позната ченгесарска и пропагандна схема: да клейми и да брандира опонентите си, вместо да говори по същество. Каква е тази заплаха, която мята в лицето на обществото? Защо Борисов никога не отиде на Тюркян чешма и не осъди “Възродителния процес”? Може би защото цялата му кариера обслужва продължаването на схемите на ДС, включително чрез мръсната симбиоза с Пеевски. И се опитва да си пере гузната съвест като говори за “синове и внуци”, пишат от ДБ.
Според “Да, България” истинската причина за “истерията” на Борисов е не “страх за България, а страх от разпада на схемите”.
“Страх, че моделът, по който с Пеевски си поделяха територии и влияние, може да се счупи: смесените райони за “голямото Д“ срещу прехвърляне на гласове за ГЕРБ от малцинствата в други райони. Ако това споразумение започне да се разпада на предстоящите избори, ако хората спрат да гласуват по команда и потърсят представителство извън натиска и заплахите, тогава се разпада целият им контролен механизъм над изборите”, се казва още в съобщението.
“Борисов демаскира както своя страх, така и този на Пеевски. Така поне е ясно колко важно е да продължим: трябва да премахнем всички техни привилегии и бухалките им, да разнищим феодалните мрежи, за да престанат местните феодалчета и подчинените институции да командват общности и избори. Защото “опасно“ не е да почетеш жертвите. Опасно е да управляваш чрез зависимости, компромати и изнудване — и после да се уплашиш, че зависимостите вече не работят. Ако българските турци гласуват свободно, това ще има тектонично значение за българската политика. Предстои”, се казва в позицията на “Да, България”.