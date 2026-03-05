Четири зодии, които да внимават със здравето на 5 март

На 5 март звездите напомнят, че здравето е приоритет. Дори малките грижи към себе си днес ще дадат голям резултат утре. Ето кои зодии трябва да бъдат по-внимателни на днешния 5 март.

Овен

5 март носи леко изтощение и спад в енергията. Възможни са главоболие или напрежение в очите заради преумора. Намалете темпото и избягвайте излишни конфликти. Пийте повече вода и си осигурете поне 7–8 часа сън. Леки разходки ще ви се отразят по-добре от интензивни тренировки.

Рак

Емоционалното напрежение може да се отрази на стомаха и храносмилането. Избягвайте тежки и мазни храни. Намерете време за спокойствие и разговор с близък човек. Чай от лайка или мента ще ви подейства балансиращо.

Дева

Имате склонност да се претоварвате с ангажименти. Това може да доведе до нервно напрежение или безсъние. Подредете задачите по приоритет. Не пренебрегвайте сигналите на тялото си. Кратка почивка ще повиши продуктивността ви повече от продължителна работа без пауза.

Козирог

Възможни са болки в ставите или гърба, особено ако прекарвате дълго време седнали. Обърнете внимание на стойката си. Леко раздвижване или стречинг ще облекчат напрежението. Избягвайте претоварване с тежка физическа работа.