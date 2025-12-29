IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Борисов нападна "пребоядисаните млади комунистчета" за Възродителния процес

Играете си с нещо, което не разбирате

29.12.2025 | 10:53 ч. Обновена: 29.12.2025 | 10:54 ч. 24
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Бойко Борисов пусна кратко видео в социалните мрежи след възпоминанията на Тюркян чешма. В различни дни и часове жертвите на Възродителния процес бяха почетени от АПС, ПП-ДБ и ДПС.

"Искам да кажа на тези пребоядисани млади комунистчета, чийто бащи и дядовци направиха Възродителния процес - играете си с нещо, което не разбирате. Което е страшно опасно за държавата. Не го правете, това е лошо за България", заяви той.

Лидерът на ГЕРБ припомни, че него и други млади офицери са били пращани по това време в Дулово, Каолиново, Разград да пазят реколтата.

