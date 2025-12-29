Борисов нападна "пребоядисаните млади комунистчета" за Възродителния процес

Бойко Борисов пусна кратко видео в социалните мрежи след възпоминанията на Тюркян чешма. В различни дни и часове жертвите на Възродителния процес бяха почетени от АПС, ПП-ДБ и ДПС.

"Искам да кажа на тези пребоядисани млади комунистчета, чийто бащи и дядовци направиха Възродителния процес - играете си с нещо, което не разбирате. Което е страшно опасно за държавата. Не го правете, това е лошо за България", заяви той.

Лидерът на ГЕРБ припомни, че него и други млади офицери са били пращани по това време в Дулово, Каолиново, Разград да пазят реколтата.