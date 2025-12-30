Пари за общини, наредби, закони - какво ще решава Министерският съвет днес

Министерският съвет ще проведе заседание във вторник, 30 декември, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси, приета с Постановление № 234 на Министерския съвет от 2003 г.

Внася: министър-председателят

2. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Втори швейцарски принос към избрани държави - членки на Европейския съюз, за подкрепа на мерки в областта на миграцията.

Внася: заместник министър-председателят и министър на иновациите и растежа

3. Проект на Решение за приемане на План за действия при актове на незаконна намеса в гражданското въздухоплаване.

Внася: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията

4. Проект на Постановление за изменение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280 на Министерския съвет от 1998 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията

5. Проект на Решение за даване на съгласие за заявяване към АСЕАН на желанието на Република България за присъединяване към Договора за приятелство и сътрудничество в Югоизточна Азия.

Внася: министърът на външните работи

6. Проект на Решение за създаване на засилено партньорство в областта на достъп до данните за съдимост с оглед осигуряване на националната сигурност със Съединените американски щати.

Внасят: министърът на външните работи министърът на правосъдието

7. Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имот - частна държавна собственост, на община Видин, област Видин.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

8. Проект на Решение за обявяване на имот - публична държавна собственост, за имот - частна държавна собственост, и за безвъзмездното му прехвърляне в собственост на община Петрич, област Благоевград.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

9. Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имот - частна държавна собственост, на община Шумен, област Шумен.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

10. Проект на Решение за одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта „Коко”, разположена в землищата на с. Смолско и с. Мирково, община Мирково, област София.

Внася: министърът на енергетиката

11. Проект на Решение за даване на съгласие за продължаване на Договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мрамори, от находище „Срем“, община Тополовград, област Хасково, сключен на 25 септември 2000 г. между община Тополовград и „ЕВЕ" ООД - Тополовград, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 21 май 2001 г. и Допълнително споразумение № 2 от 7 декември 2017 г.

Внася: министърът на енергетиката

12. Проект на Решение за даване на съгласие за изменение на Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище „Самоводене“, участък „Запад", разположено в землището на с. Самоводене, община Велико Търново, област Велико Търново, сключен на 16 ноември 2011 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и „Стрела – 92“ ООД - Велико Търново, и за отправяне на предложение до концесионера за изменение и допълнение на концесионния договор.

Внася: министърът на енергетиката

13. Проект на Решение за одобряване проект на Разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площта „Алба“, разположена в землищата на с. Глумово, с. Карловско и с. Чучулига, община Ивайловград, област Хасково.

Внася: министърът на енергетиката

14. Проект на Решение за приемане на Отчет за 2024 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 - 2030 г.).

Внася: министърът на труда и социалната политика

15. Проект на Решение за одобряване проект на Двугодишен застъпващ се работен план от 1 юли 2025 г. до 31 декември 2027 г. към Плана за действие по Програмата за страната 2023-2027 между правителството на Република България и Фонда за децата на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).

Внася: министърът на труда и социалната политика

16. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Заетост и социална политика“, проведено на 1 декември 2025 г. в Брюксел.

Внася: министърът на труда и социалната политика

17. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България по Дело С-587/25 на Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на Административния съд - Варна.

Внася: министърът на труда и социалната политика

18. Проект на Постановление за изменение на нормативни актове на Министерския съвет.

Внася: министърът на образованието и науката

19. Проект на Постановление за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Центъра за оценка на риска по хранителната верига.

Внася: министърът на земеделието и храните

20. Проект на Постановление за изменение на Наредбата за оценка на поземлени имоти в горски територии, приета с Постановление № 236 на Министерския съвет от 2011 г.

Внася: министърът на земеделието и храните

21. Проект на Решение за приемане на Национална програма за ваксинопрофилактика на ротавирусни гастроентерити в Република България 2026-2030 г.

Внася: министърът на здравеопазването

22. Проект на Постановление за изменение на Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2007 г.

Внася: министърът на здравеопазването

23. Проект на Решение за изменение на Решение № 626 на Министерския съвет от 2025 г. за предоставяне на разрешение за освобождаване от действието на ограничителните мерки на Европейския съюз на основание чл. 5н, параграф 10, буква „з“ от Регламент на Съвета (ЕС) 833/2014 от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

24. Проект на Решение за предоставяне на дерогация от забраната по чл. 5к, параграф 1 от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

25. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по образование, младеж, култура и спорт, проведено на 27 и 28 ноември 2025 г. в Брюксел.

Внася: министърът на младежта и спорта