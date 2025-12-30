Четвърти и пети транш по НПВУ се очакват в първата половина на 2026 г.

В първата половина на 2026 г. трябва да бъдат обслужени четвърто и пето плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на стойност близо 2,5 млрд. евро, заяви вицепремиерът и министър на иновациите и растежа в оставка Томислав Дончев.

В началото на днешното правителствено заседание Дончев коментира и третото плащане по НПВУ в размер на 1,47 млрд. евро, което страната ни получи вчера. Вицепремиерът в оставка определи това като важно постижение, а “преди година се е поставял въпросът дали НПВУ изобщо може да бъде спасен”.

“Планът беше предоговорен, което даде възможност голяма част от реформите да бъдат подкрепени и реализирани, каза той. Допълнително правителството успя да договори и главата REPowerEU на стойност 480 млн. евро допълнително”, допълни Дончев.

Като успех вицепремиерът в оставка определи и увеличаването на темпа на плащането.

“Заварихме плащания за 1,5 млрд. лв., каза той. В момента те са 4,5 млрд. лв., което означава, че само в рамките на 2025 г. са разплатени три пъти повече, отколкото за предходните четири години”, заяви вицепремиерът в оставка. По думите му, ако се добавят и средствата от кохезионната политика, разплатени през тази година, то инвестираните в българската икономика европейски средства възлизат на 8 млрд. лв.

Той определи това като безпрецедентно и добави, че това темпо трябва да бъде съхранено.

“Каквато и продължителност на живот да има това правителство, ние сме амбицирани да направим всичко необходимо да продължим работата по изискванията, за да помогнем на следващите правителства да получат останалите средства”, добави вицепремиерът в оставка.