Борисов за НПВУ: Портфейлът на бизнеса е с няколко милиарда отгоре

Трети транш от НПВУ получи страната ни в навечерието на Нова година. Това е второто плащане, направено към страната ни в мандата на правителството.

Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който отчете съобщението на правителството в оставка, че днес България е получила 1,47 млрд. евро по третото плащане от НПВУ, с ново съобщение в социалните мрежи, придружено с видео.

"Искам да благодаря на Европейската комисия и на всички, които работиха през тези 11 месеца за поредните близо 3 млрд. лв. днес по абсолютно проваления План през последните 4 години! Искам да подчертая, че от този абсолютно провален План за възстановяване получените през годината средства от Европейската комисия общо възлизат на над 4,5 млрд. лв., което надхвърля повече от половината от цялостната ни алокация по НПВУ”, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Използвайки социалната мрежа Фейсбук, Борисов добави, че с отпуснатите средства портфейлът на българския бизнес е с “няколко милиарда отгоре”.

“Тези средства означават реална подкрепа за българската икономика и за публичните инвестиции. През следващата година страната ни предстои да подаде финалните четвърто и пето плащане по механизма", казва Борисов и припомни, че близо 4 години България е била единствената държава в ЕС, която не получи никакви средства по ПВУ.

"Планът за възстановяване бе провален заради ПП-ДБ, които вкараха уж реформи, за да може Бойко Рашков да стане председател на КПКОНПИ. Очакваха, че милиардите от Плана ще отидат при техните олигарси и заради това всичко забуксува. Днес резултатите говорят сами. Разликата между управление с оправдания и управление с резултати е измерима в милиарди евро за България", каза още Борисов.