Близо 40 тона контрабандни зеленчуци задържаха митничари на "Капитан Андреево" при проверки на три товарни автомобила, влизащи у нас от Турция, съобщиха от регионалния пресцентър на Агенция "Митници" в Свиленград.

При първия по време случай водачът на турски камион представя пред митническите служители документи за превозваната стока – мандарини и нарове от Турция за Украйна. След анализ на риска митническите служители селектират превозното средство за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия в товарното помещение освен декларираната стока са установени 18 палета с недекларирани зеленчуци – домати, чери домати, краставици и чушки. Общото количество на недекларираните зеленчуци е 12 184 кг. нето тегло.

В други два товарни автомобила, отново превозващи по документи мандарини и нарове от Турция за Украйна, са открити палети с касетки недекларирани зеленчуци. Установени са още домати, чери домати, корнишони, чушки и тиквички с общо нето тегло 27 706 кг.

На водачите на товарните автомобили – трима турски граждани, са съставени актове, допълниха от митницата.

Оттам коментираха за БТА, че това е първи случай на установена контрабанда на зеленчуци за годината на пункта и припомниха, че съгласно нормите на Българската агенция за безопасност на храните, позволеното от физически лица количество за внос на зеленчуци от трети страни е пет килограма.