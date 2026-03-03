Новатор: Мъж транспортира дрога в... ковчег

Полицията в Чили арестува шофьор на камион, който се опита да транспортира наркотици в ковчег, съобщава Need To Know.

Инцидентът е станал близо до град Санта Барбара в провинция Био Био. Пътна полиция спряла камиона за рутинна проверка и веднага било установено, че според шофьорската книжка на 41-годишния мъж той няма право да управлява тежкотоварни автомобили.

Освен това шофьорът бил издирван от полицията в провинция Чопа за трафик на наркотици.

Когато полицията отворила камиона, видяла 23 ковчега, а наоколо се носела силна миризма на марихуана. Скоро в един от ковчезите открили скривалище, съдържащо 4 пакета с 4 килограма от наркотика, на обща стойност 42 милиона чилийски песос (41 000 евро). Неуспешният куриер на наркотици и двамата му спътници в крайна сметка били арестувани.

Те ще останат в ареста до съдебния процес.