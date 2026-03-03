IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 91

Новатор: Мъж транспортира дрога в... ковчег

Миризма обаче го издаде, арестуван е

03.03.2026 | 22:00 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Полицията в Чили арестува шофьор на камион, който се опита да транспортира наркотици в ковчег, съобщава Need To Know. 

Инцидентът е станал близо до град Санта Барбара в провинция Био Био. Пътна полиция спряла камиона за рутинна проверка и веднага било установено, че според шофьорската книжка на 41-годишния мъж той няма право да управлява тежкотоварни автомобили. 

Освен това шофьорът бил издирван от полицията в провинция Чопа за трафик на наркотици. 

Когато полицията отворила камиона, видяла 23 ковчега, а наоколо се носела силна миризма на марихуана. Скоро в един от ковчезите открили скривалище, съдържащо 4 пакета с 4 килограма от наркотика, на обща стойност 42 милиона чилийски песос (41 000 евро). Неуспешният куриер на наркотици и двамата му спътници в крайна сметка били арестувани. 

Те ще останат в ареста до съдебния процес.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ковчег наркотици
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem