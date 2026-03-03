IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Съд защити служителка, уволнена заради порно увлечение

Шефът ѝ прочел съобщения на телефона

03.03.2026 | 22:15 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Британка загуби работата си, след като директор на компания намерил лични съобщения на служебния ѝ лаптоп, в които тя обсъждала секс сцени от фентъзи роман и любовта си към еротиката, предаде „Дейли мейл“. 

36-годишна счетоводителка Кърсти Коулман, изтеглила WhatsApp на служебния си компютър, за да общува с колеги. Шефът ѝ, търсейки уж необходимата електронна таблица в нейно отсъствие, използвал компютъра и започнал да чете съобщенията ѝ. Освен всичко друго, той открил разговор, в който колежката на Коулман наричала роман, който слушала в аудиокнига, „порно с големи дракони“. Той открил и груба забележка, насочена към друг колега на Коулман. 
„Кълна се в Бог, че ще разбия лицето на Кайл в бюрото му, ако продължава така“, написала жената. Ръководството сметнало изявлението за заплашително, предвид предишната военна служба на жената като военна инструкторка. Тя била обвинена и в консумация на порнографско съдържание на работното място. В крайна сметка Коулман подала оставка преди дисциплинарното изслушване, смятайки, че няма да получи справедливо изслушване. 

Тя обаче завела дело срещу работодателя си и спечелила. Трудовият съд постановил, че директорът няма право да чете личните ѝ съобщения и е нарушил неприкосновеността на личния ѝ живот. Освен това не били представени доказателства, че аудиокнигата е порнографска. На жената били присъдени 8000 паунда обезщетение, като уволнението ѝ било счетено за недоброволно. 

По-рано в Китай бе уволнен мъж, който отказа да пее на корпоративно събитие. Работодателят счете отказа на служителя да изпълни номер на годишния фирмен банкет за „неуважителен“ и прекрати договора му на следващия ден. 

