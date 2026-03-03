IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Храни, богати на магнезий

Магнезият участва в над 300 ензимни реакции в тялото

03.03.2026 | 21:50 ч. 0
Снимка: istock

Магнезият е един от онези тихи герои в храненето ни – жизненоважен минерал, който участва в стотици процеси в организма. Той подпомага съкращаването на мускулите, предаването на нервните импулси, производството на енергия, поддържането на здрави кости и стабилен сърдечен ритъм. Макар овесът често да се смята за добър източник на магнезий, съществуват редица храни, които съдържат дори повече от този ценен минерал в сравнително еднаква порция.

Ето кои са те и как лесно да ги включите в менюто си.

Храни с повече магнезий от овеса

Една чаша сварен овес съдържа приблизително 50–60 мг магнезий. Следните храни обаче осигуряват по-голямо количество в сходна или по-малка порция:

1. Семена – сред най-богатите източници

  • Тиквени семки – около 140-168 мг магнезий в 30 г. Освен това съдържат цинк, желязо и растителен протеин.
  • Чиа – приблизително 95-110 мг в 30 г, плюс фибри и полезни мазнини.
  • Ленено и сусамово семе – също съдържат значителни количества магнезий и ценни антиоксиданти.

2. Ядки

  • Бадеми и кашу – около 75-80 мг магнезий в 30 г. Осигуряват също витамин Е и полезни мазнини.
  • Бразилски орехи и фъстъци – съдържат повече магнезий от овеса, когато се сравняват по тегло, и са удобни за междинно хранене.

