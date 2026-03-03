Харпър Бекъм най-много страда от враждата в семейството

Харпър Бекъм е приела най-лошо враждата на големия си брат Бруклин Бекъм с родителите - Виктория и Дейвид Бекъм, както и другите членове на семейството.

В средата на януари 27-годишният готвач проговори открито за разрива с роднините си.

Той публикува няколко сторита в Instagram, с които разкри, че Виктория и Дейвид никога не са приели съпругата му Никола Пелц и искат той да се раздели с нея. Освен това, Бруклин обвини майка си, че е откраднала първия му сватбен танц с Никола и е танцувала неприлично с него пред всички гости. Младият Бекъм каза още, че топлите семейни отношения, които демонстрират роднините му са само поза за социалните мрежи.

За влошените отношения между Бруклин и семейството му се разбра още през пролетта на 2025 г. Тогава готвачът и Никола Пелц спряха да присъстват на всякакви семейни сбирки и празненства на Бекъм.

Явно 14-годишната сестра на Бруклин, Харпър, най-много страда от това.

"Харпър го прие най-лошо. Тя беше много близка с Бруклин и това е много трудно за нея. Дейвид я отведе за кратко, за да излезе тя от къщата. Но в дома, те все още правят всичко заедно. Това е тънко послание към Бруклин - че те са обединени като семейство, винаги там за него и един за друг", коментира източник на "New".

Още за отношенията четете в teenproblem.net