Израел ликвидирал командира на ливанския корпус на елитните ирански сили „Кудс“

Това е станало при удари в Техеран

03.03.2026 | 21:43 ч. Обновена: 03.03.2026 | 21:44 ч. 3
Снимка: Reuters

Израелската армия обяви днес, че при въздушни удари в Техеран e ликвидирала командира на ливанския корпус на елитните ирански сили „Кудс“ Дауд Али Задех, предаде Ройтерс.

Въоръжените сили на Израел също така заявиха, че са нанесли удар по комплекс в Иран, който според тях е бил използван за разработване на „необходимите способности” за ядрени оръжия, без да предостави доказателства за това твърдение.

Късно тази вечер израелските военни съобщиха още, че са засекли няколко ракети, преминаващи от Ливан към централната и северната част на Израел.

Според армията по-голямата част от ракетите са били прехванати от противовъздушната отбрана, а една от тях е паднала в открит ненаселен район.

