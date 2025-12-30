ВКС намали на 4 години затвор наказанието на шофьор, убил известен полицай на пътя

Върховният касационен съд (ВКС) осъди на 4 години затвор Кристиан Зафиров, който преди 7 години с висока скорост причини тежка катастрофа в село Железница, при която загина полицаят Божидар Ботев – син на криминалиста Ботьо Ботев, съобщи "Лекс".

По този начин върховната инстанция намали наказанието на подсъдимия, който на предходните инстанции беше осъден на 6 години затвор. Освен това, Зафиров остава без книжка за 7, а не за 9 години.

Той беше подсъдим за това, че с превишена скорост от 90 км/ч в населено място е причинил смъртта на Ботев и средна телесна повреда на още един човек.

Катастрофата се случи на 18 юни 2018 г. вечерта на изхода на село Железница. Божидар Ботев пътувал в колата на свой приятел, когато автомобилът на Зафиров навлязъл с висока скорост в насрещното платно и ги ударил челно. Най-тежко пострада именно сина на криминалиста Ботьо Ботев, който беше откаран в болница с четири счупени ребра, таз и бедрената кост, като едното ребро е пробило белия му дроб. След няколко операции и подобрение на състоянието му, то внезапно се влоши и на 11 юли 47-годишният мъж почина.

За да намалят наказанието на Зафиров върховните съдии отбелязват забавянето на процеса, който се проточи повече от 7 години, въпреки че мъжът не е ставал причина за това, а делото не е било сложно, тъй като има само един подсъдим и с едно обвинение.

В решението си ВКС отбелязва също, че са взети предвид и данните за психическото състояние на Зафиров, който при предходно експертно изследване е бил определен като невменяем, но в крайна сметка съдилищата приеха, че той може да отговаря за действията си.

Забавянето на процеса пък беше резултат от множество експертизи и спорове около обстоятелствата при катастрофата. При нея бяха констатирани спукване на предна лява гума и счупен шарнирен болт на колата на Зафиров и вероятност това да е станало преди удара. Съдиите обаче приеха, че дори той да е спукал гума преди инцидента, при адекватно шофиране с допустима скорост, е можел да предотврати катастрофата, тъй като е щял да остане в своето платно. Със същите аргументи съдът отхвърли и възражението, че превишената скорост не е била в причинна връзка с катастрофата. Експертите пък бяха категорични, че ако болт е бил счупен преди удара, разкачването би предизвикало задиране, от което биха останали следи по асфалта и по носача, а такива липсват.

За да намали наказанието на Зафиров, ВКС посочва също чистото съдебно минало, относително младата му възраст, но и продължаващите физически страдания, резултат от получените при катастрофата увреждания. Върховните съдии отбелязват като отрицателни данните за Зафиров, че е бил изключително недисциплиниран шофьор в миналото. След 2013 г. обаче е допускал само инцидентни нарушения. Основна причина за наложеното по-ниско наказание остава продължителното дело.

„Обективно тази продължителност е прекомерна. По делото има само един подсъдим, обвинението срещу него е само едно. Процесуалното му поведение е било коректно. Забавянето не произтича от особената фактическа или правна сложност, а е провокирано от двукратното разглеждане на делото от въззивна и касационна инстанция, както и от необходимостта да бъдат изготвени допълнителни експертизи за изследване на обстоятелства, които изначално са част от предмета на доказване. Намаляването на наказанията се налага и за да бъдат преодолени последиците от нарушеното право на решаване на делото в разумен срок“, поясняват върховните съдии.

Починалият след катастрофата Божидар Ботев е един от полицаите в ГДБОП, които участваха в разследването на групата за отвличания "Наглите" и арестите им преди 15 години, като е работил още в отдел "Убийства" и "Контратероризъм" в МВР.