Униформени и цивилни полицаи по петите на джебчии в новогодишната нощ

Те ще следят за реда на площада

31.12.2025 | 02:20 ч. 0

Униформени и цивилни служители ще следят за джебчии по време на Ногодошния концерт в София, заяви началникът на сектор „Масови мероприятия“ към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) главен инспектор Иван Георгиев.

„По повод предстоящия Новогодишен концерт, на 31 декември, от 21.30 ч. на площад „Княз Александър I Батенберг“, СДВР съвместно с колеги от Главна дирекция „Жандармерия, специализирани операции и борба с тероризма“ ще предприемем необходимите мерки, за да се гарантира редът и пътната безопасност преди, по време и след приключване на събитието“, заяви Георгиев и уточни, че организационните действия за неговото провеждане са започнали още вчера в около 3 часа през нощта, когато служители от Отдел „Пътна полиция“ са освободили площад „Батенберг“ от паркирали моторни превозни средства.

Тагове:

софия нова година полиция джебчии
