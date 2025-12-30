IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Калин Сърменов призна: Сатиричният театър е фалирал, субсидията свърши през юли

Всеки месец сме на минус 400 хил. лв., каза той

30.12.2025 | 21:19 ч. Обновена: 30.12.2025 | 21:23 ч. 2

Сатиричният театър е фалирал, заяви неговият директор Калин Сърменов.

"Еврото не ни е виновно. Ние сме си виновни. Нищо няма да се промени между лев и евро. Нашата субсидия свърши юли. Работим само на приходи. Няма театър, който да издържи само на приходи", подчерта Сърменов пред Bulgaria ON AIR и допълни, че всеки месец са надолу с 400 хил. лв.

Той прогнозира, че се задава нова спирала от избори и призова партиите на предните позиции да преосмислят поведението си.

"Винаги ще има корупция. Винаги ще е така. Въпросът е това да се канализира в някаква логика. Имаме нужда от здраво мислене, а не от емоционално хвърляне и лъжи, измами, манипулации", посочи директорът на Сатиричния театър.

По думите му отдавна се намираме в дългова спирала, но никой не си го признава.

Според Сърменов правителството не е трябвало да подава оставка.

"Няма правителство. Какво помогна това? Стана по-лошо", заяви той.

Директорът на Сатиричния театър е на мнение, че в момента няма алтернатива.

Вижте целия разговор във видеото

