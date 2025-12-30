Калин Сърменов призна: Сатиричният театър е фалирал, субсидията свърши през юли

Сатиричният театър е фалирал, заяви неговият директор Калин Сърменов.
"Еврото не ни е виновно. Ние сме си виновни. Нищо няма да се промени между лев и евро. Нашата субсидия свърши юли. Работим само на приходи. Няма театър, който да издържи само на приходи", подчерта Сърменов пред Bulgaria ON AIR и допълни, че всеки месец са надолу с 400 хил. лв.
Той прогнозира, че се задава нова спирала от избори и призова партиите на предните позиции да преосмислят поведението си.
"Винаги ще има корупция. Винаги ще е така. Въпросът е това да се канализира в някаква логика. Имаме нужда от здраво мислене, а не от емоционално хвърляне и лъжи, измами, манипулации", посочи директорът на Сатиричния театър.
По думите му отдавна се намираме в дългова спирала, но никой не си го признава.
Според Сърменов правителството не е трябвало да подава оставка.
"Няма правителство. Какво помогна това? Стана по-лошо", заяви той.
Директорът на Сатиричния театър е на мнение, че в момента няма алтернатива.
