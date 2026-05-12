Португалец от "Барселона" влезе в историята с колекция от титли

Жоао Кансело е шампион на Англия, Италия, Германия и Испания

12.05.2026 | 08:48 ч. 0
Снимка БГНЕС

Португалски защитник написа историята на футбола. Бранителят на “Барселона” Жоао Кансело се превърна в първия, който успя да спечели титлите от голямата четворка сред най-силните първенства в Европа - на Англия, Италия, Германия и Испания. С трофей от 3 от тези шампиони са няколко, включително Кристиано Роналдо, на никой не може да се похвали с постижението на Кансело.

Именно от Примера дивисион защитникът на националния отбор на Португалия взе последния медал във въпросното каре. Той бе ознаменуван в неделя, когато бранителят и неговата “Барса” победиха 2:0 кръвния враг “Реал” в Ел Класико и така подпечатаха титлата си. За каталунците това е 29-ата титла от испанското първенство и общо 104 официални трофея в тяхната история.

Кансело спечели първия си трофей от голямо първенство през 2019 г., когато триумфира в Италия с “Ювентус”. Бранителят печели три последователни титли във Висшата лига (2021, 2022, 2023) с “Манчестър Сити”. През 2023 г. добави към колекцията си и златен медал от германската Бундеслига с “Байерн” (Мюнхен), където игра през втората част от сезона, и така заслужи два медала - и от Англия, и от Германия.

кансело барселона титли топ 4
