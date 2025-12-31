IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Метрото и основните линии на градския транспорт в столицата ще работят в новогодишната нощ

Зоните за платено паркиране няма да работят от днес до 4 януари

31.12.2025 | 11:38 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Метрото и основните линии на градския транспорт ще работят в новогодишната нощ, съобщиха от Столичната община.

На 31 декември от 23:30 ч. до 04:30 ч. на 1 януари се организира нощно движение на някои от линиите на градския транспорт.

Трамвайни линии

№ 5 на 30 минути
№ 7 на 40 минути
№ 10 на 60 минути
№ 11 на 60 минути
№ 18 на 60 минути
№ 20 на 50 минути
№ 22 на 50 минути
№ 27 на 40 минути

Тролейбусни линии

№ 1 на 50 минути
№ 2 на 50 минути
№ 7 на 50 минути;
№ 9 на 70 минути;
  Автобусни линии
№ 72 на 50 минути;
№ 73 на 75 минути;
№ 83 на 65 минути;
№ 85 на 70 минути;

Линии на метрото

№ 1, 2 и 4 от 17 до 34 минути;
№ 3 на 20 минути
 
Зоните за платено паркиране няма да работят от днес до 4 януари включително, съобщиха от Центъра за градска мобилност.

 

новогодишна нощ София градски транспорт
