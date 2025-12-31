IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 55

Мъж загина при катастрофа в Благоевград

Блъснали са се два леки автмобила

31.12.2025 | 17:45 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Мъж на 67 години е загинал при катастрофа в Благоевград, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Оттам посочват, че около 16:00 часа днес на улица „Покровнишко шосе“ е станало пътнотранспортно произшествие между два леки автомобила. Загинал е водачът на единия автомобил, допълват от полицията.

Преди дни деветмесечно бебе пострада при катастрофа между Петрич и Ново Делчево, а двама души загинаха при пътнотранспортно произшествие между лек и товарен автомобил край Велико Търново.

От началото на годината по пътищата в страната при катастрофи са загинали 453 души.  

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

катастрофа загина мъж благоевград
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem