Политическият януари на 2026 година е съсредоточен върху това кога президентът Радев ще връчи мандатите за съставяне на правителство и кога ще стане ясно провеждането на предсрочни избори. Най-голямото очакване е върху възможен политически проект на Румен Радев.

"Потенциал при евентуален проект на Радев има - подобен проект може да реализира своя потенциал, само ако Радев оглави тази партия. Да напусне президентството с оставка и да оглави тази партия лично", категоричен беше политологът от "Тренд" Димитър Ганев в студиото на "Денят ON AIR".

Той е категоричен, че евентуална партия на Радев ще пренареди електоралната картина. Какви ще са промените зависи от това кои са хората около него, какви позиции и послания ще отправи.

По думите му има много неизвестни и колко мандата би взела партия на Радев е голяма неизвестна. Всеки един скандал по време на предизборната кампания може да разклати електоралната подкрепа, а ако хване протестната вълна - може да го изстреля с по-висок резултата от очакваното.

В ефира на Bulgaria ON AIR социологът анализира новогодишната реч на президента Румен Радев във връзка с плановете му за политическа кариера.

"През последните месеци той даваше намеци, че може да даде политическа алтернатива. И в новогодишното слово имаше намигване в тази посока. Радев трябва да намери подходящия момент, за да продължи своя политически път", коментира Димитър Ганев.

Практиката показва, че при предсрочни избори, управляващите партии губят от електората си.

"Вероятно всички партии от управляващото мнозинство ще понесат щета, разликата при тези избори е, че ДПС нямат конкурент в полето в лицето на АПС. Ключов е въпросът идва ли Радев на терена или не - ако да - това ще е голямо предизвикателство за БСП и ИТН", прогнозира Димитър Ганев.

Очакванията му са Радев да се "качи на влака на протестния вот" и да опита да направи конструкция, която да изключва ГЕРБ и ДПС. Противното му гарантира "доста бърз политически фалит".