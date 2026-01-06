Според зодията - основните теми пробиви, които се разгръщат в живота ви през 2026-а

Ако 2025 г. се усещаше като време на разчистване на мъглата и освобождаване от стари модели, 2026 г. въвежда изцяло нов период на посока, размисъл и трансформация. Астрологичният пейзаж ще бъде белязан от значителни промени в знаците, цикли на вътрешно преразглеждане и повратни точки на ниво душа, които задават тона за следващата обиколка на орбитата около Слънцето.

Един от най-големите акценти се случва в началото на годината, когато Нептун преминава напълно в Овен на 26 януари 2026 г., слагайки началото на десетгодишна ера на духовна идентичност, смелост и интуитивно пробуждане след години на интроспективно влияние на Нептун в Риби.

2026 г. също се отличава с богат ритъм на ретроградни цикли, но темите се изместват от умствено прекалибриране към емоционална дълбочина и структурен преглед. Меркурий, планетата на комуникацията, ще бъде ретрограден три пъти във водните знаци:

Риби (26 февруари – 20 март)

Рак (29 юни – 23 юли)

Скорпион (24 октомври – 13 ноември)

Тези периоди ни насърчават да преразгледаме емоционалните истини, да преосмислим интуицията си и да изчистим стари наративи, преди да продължим напред.

Междувременно вътрешните и външните планети също се движат назад в ключови точки:

Плутон е ретрограден от 6 май до 16 октомври, което води до дълбока трансформация и възстановяване на силата.

Сатурн е ретрограден от 26 юли до 10 декември, като ни моли да прецизираме ангажиментите, границите и личните отговорности.

Нептун е ретрограден от 7 юли до 12 декември, като ни кани да преосмислим мечтите, духовните си копнежи и емоционалната си насока.

Сезоните на затъмненията през 2026 г. носят особено мощни енергийни обрати. Пълното лунно затъмнение в Дева на 3 март насърчава заземеното размишление и практическите промени. По-късно слънчево затъмнение в Лъв на 12 август подхранва смели нови начала и личностно овластяване, последвано от затъмнение в Риби на 28 август, което засилва емоционалната чувствителност и интуитивната проницателност.

През цялата година космическият ритъм не е само за бързо ускорение; става въпрос за прецизиране на посоката, изцеление на вътрешни пейзажи и навлизане в следващата глава с яснота и намерение.

И така, какво означава всичко това за вас? Проверете вашия зодиакален знак (и вашия асцендент) по-долу, за да откриете основните теми, пробиви и покани, които се разгръщат в живота ви през 2026 г.

Овен

Време е да се издигнете на ниво и да се заемете с работа, Овни. Вашите романтични връзки и подходи към тях се подлагат на оценка с ретроградна Венера във вашия знак, което ви позволява да размислите върху това, което би могло да се подобри, вместо да се втурвате с главата напред в нещо, което не е добро за вас. Сатурн преминава във вашия знак тази година и е време да се издигнете и да започнете да поемате контрол над живота си. Докато транзитът на Сатурн ще продължи 3 години и ще има трудни моменти, знайте, че това е зовът за събуждане, който ще ви тласне да намерите своята основа, вместо да се лутате. Не се страхувате от предизвикателство, така че приемете това, което предстои, с отворен ум и сърце.

