Георги Георгиев: "Гаражните арбитражи“, които фабрикуваха решения, отнемаха пари, имоти и бизнес - са в историята

"Гняв, това беше чувството, с което започнах тази година, изправен пред историите на десетки възрастни хора – едни останали без дом заради имотната мафия, други, завързани за легла в "домове на ужасите" - гладни, упоени и всичките – сами. Не помня през живота си до този момент да бях изпитвал такава ярост от безпардонното погазване на всякакви норми от самозабравили се мошеници. За по-малко от година променихме закони, въведохме правила и на първо място, изведохме над 400 човешки същества от потресаваща мизерия, наречена не "хоспис", а "стая под наем“. Е, повече не може така, не и без ефективно наказание, каквото Наказателният кодекс вече предвижда", написа министърът на правосъдието в оставка Георги Георгиев в профила си във Facebook.

"За по-малко от година променихме закони, въведохме правила и на първо място, изведохме над 400 човешки същества от потресаваща мизерия, наречена не „хоспис", а „стая под наем“, посочи Георгиев.

"Гаражните арбитражи“, които фабрикуваха решения, с които се отнемаха пари, имоти и бизнес – вече са в историята. Имотните измамници имат имена, така както имат имена и тези, които им съдействат – това показахме с десетки наши проверки", допълни още Георги Георгиев.

"Направихме огромни законодателни реформи, отлагани с години и в рамките на една година получихме две плащания от Европейската комисия. Безкрайно благодаря на колегите си, на хората от екипа ми, на сърцатите служители, с които работихме. Благодаря и на тези, които открито се опитваха да ни саботират и на тези с дежурната фраза „това не може да стане“ – всъщност, може. Доказахме го", написа той.

Той подчерта, че процесите вървят по-бавно отколкото ни се иска, но за сметка на това, нищо няма да стане без личните ни усилия, без да влезем в конфликти, без да си създадем неприятели.

"Умът, талантът и добродетелите са всякога по-ценни и невинаги, но често, надделяват над глупостта, посредствеността и пороците", добави Георгиев и пожела добра и успешна 2026 г.

"Доброто не се създава само, затова нека имаме сили и смелост да го избираме и отстояваме. Разумът е често безпомощен в колективното безумие, но той трябва да е въоръжен с воля, търпение и решителност - желая ни ги от сърце", написа още той.