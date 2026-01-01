Мир, силна икономика, успех в еврозоната: какво си пожелаха политиците за 2026-а година

За България 2026 г. е преломна, защото тя бележи пълноправното членство на страната ни в еврозоната, което ще й позволи да заеме своето достойно място в общото европейско семейство. Това написа председателят на парламента Рая Назарян в социалните мрежи.

"Нека този нов етап ни донесе стабилност, по-висок стандарт, по-силна икономика и самочувствие на нация, която гради бъдещето си с визия и единство", отбеляза тя.

"По стара традиция нашият народ посреща Нова година с вяра, упование и оптимизъм, с признателност за извървения път и с вълнение пред новите възможности за всеки един от нас и за страната ни. Нека, прекрачвайки прага на 2026 г., бъдем изпълнени с положителни мисли, надежда и желание за добри дела, нека съзнаваме, че заедно пишем нашата споделена история", допълни Рая Нзарян.

Тя пожела на всички български граждани здрава, мирна и успешна 2026 г.

"За първи път от Второто българско царство насам България печата валута, която се приема извън пределите на страната. Първи януари 2026 г. е началото на една епоха. Българите пътуват свободно, работят и развиват бизнес като равноправни граждани в най-богатия съюз на света", заяви във видеобръщение във фейсбук председателят на „Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев.

За да станем равноправни на другите европейски народи, трябва да свършим още доста работа. Качествено и достъпно здравеопазване и образование за всички български граждани, независимо къде живеят и независимо колко пари имат техните семейства - това е новата богата, справедлива и европейска България, която трябва да изградим заедно, заяви лидерът на ПП.

„Много хора ще ви кажат, че това е утопия, че е невъзможно, че България е малка и има нужда от голям брат. Това са същите тези хора, които вече 20 години ни обясняват как всички са маскари, как от нас нищо не зависи, как няма смисъл, как България е прекалено малка и бедна, докато в същото време ограбваха хората, ограбваха бизнесите, управляваха със страх и изгониха над 1 милион българи зад граница. Най хубавото на 2025 година е, че българското общество им каза - стига", посочва Асен Василев.

Убеден съм, че еврозоната не е просто смяна на валута, а цивилизационен избор. Това ключово решение изправи политическата класа пред ясен избор - тяснопартиен популизъм или държавност, написа като новогодишно послание лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Фейсбук.

"За ГЕРБ изборът беше ясен, този избор и тази цел ни водеха при преговорите за съставянето на правителството и по време на работата му, за да изпълним изискванията: финансова дисциплина, реформи и координация между институциите. Годината беше тест не само за икономиката, но и за демокрацията и дали решенията ще се взимат с мисъл за бъдещето, а не за следващите избори, които вече са факт", допълни Борисов.

"През 2025 г. решението за влизането ни в еврозоната беше и остава изпитание за държавността и посоката на страната ни. Това не беше просто технически процес, а тест за политическата зрялост, институционалната стабилност и общественото доверие в европейското бъдеще на държавата", отбеляза Борисов и пожелава новата година да донесе мир, повече успехи и по-добро бъдеще за България.

С настъпването на Новата 2026-а година и приемането на единната европейска валута - еврото, България получи своя шанс за ново начало, написа лидерът на „ДПС – Ново начало” Делян Певески във фейсбук.

"Сега страната ни трябва да върви напред с увереност, стабилност и национално самочувствие и не трябва да допуснем разделението и омразата да подкопаят държавността и демократичния ред. Във времена на изпитания държавата има нужда от сигурност, работещи институции и разумни решения в интерес на хората", посочва Пеевски.

На българските семейства той пожелава здраве, благополучие и увереност, че утрешният ден ще бъде по-сигурен и по-справедлив.

"Най-хубавото предстои", пише още лидерът на „ДПС- Ново начало”.

Нека влезем в новата година с увереност, че София е общност и че когато сме заедно, можем да направим града ни по-светъл, по-спокоен и по-добър дом за всички - това написа във фейсбук столичният кмет Васил Терзиев. "Посрещаме Новата година със светлините на София и с усещането, че каквото и да ни се случи, умеем да бъдем заедно", допълва той.

"Минахме през трудни моменти, през кризи и несигурност, но градът ни показа нещо важно – хората в София не се страхуват и не се отказват. Видяхме го по улиците, в кварталите, в малките жестове на взаимна грижа. Видяхме го в това как пазим града си, как се подкрепяме и как търсим решения, вместо оправдания", посочва още кметът на София.

Нека Новата 2026 година бъде обединяваща, но и преломна – за Варна и за България, каза кметът на крайморския град Благомир Коцев в новогодишното си обръщение, публикувано в социалните мрежи.

"Събитията от последния месец показаха недвусмислено, че моментът за решителни действия е дошъл", посочи Коцев.

"Като варненци и като българи ще запомним отминаващата година като нашия исторически момент, когато млади и стари, леви и десни, консервативни и либерални се обединиха в най-масовите протести в историята ни във всяко кътче на страната, за да погребат бандитското минало и да посрещнат гражданското бъдеще", каза още Коцев и изтъкна, че през следващата година това бъдеще ще зависи изцяло от нас.

Нека доброто продължава да побеждава и през 2026 година, бе новогодишното пожелание на кмета.