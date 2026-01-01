Нощта в "Пирогов": Паднало дете от седмия етаж, 11-годишен с инсулт

524 пациенти са потърсили помощ в Спешното отделение на „Пирогов“ през последното денонощие, 11 възрастни и 4 деца са били докарани с линейки. Най-много са преминалите през травматологичния кабинет, а 91 от прегледаните в последния ден на годината са приети в болницата.

В първите часове на новата 2026-а спешна помощ е оказана на трима пострадали от неправилно боравене с пиротехнически средства. До 9:00 часа сутринта днес вече са прегледани 86 пациенти – 62 възрастни и 24 деца.

15-годишно дете от Гоце Делчев е прието с травма на лицето и лявото око от пиротехника. Оперирано е и дете на 11 години от Плевен, което е получило исхемичен инсулт. За лечение е прието и дете на 14 години, което има тежка съчетана травма в следствие на падане от седмия етаж. Спешна терапия е оказана и на пациентка от Перник с туморна формация в мозъка и на жена от Сандански с контузия на мозъка.

През 2025 година в Спешното отделение на „Пирогов“ медицинска помощ са получили 265 000 пациенти, като над 59 000 от тях са били приети за лечение в болницата. 5300 от болните са били докарани с линейки на центровете за спешна медицинска помощ. Здравно неосигурените лекувани в спешната болница са близо 17 000.