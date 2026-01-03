IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 6

Паднали спирки, дървета и стълбове във Враца

Вятърът, който духа с 120 км/ч причини сериозни щети.

03.01.2026 | 07:00 ч. Обновена: 03.01.2026 | 07:01 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Тази нощ поривите на ураганния вятър във Враца надхвърлиха 120 км/ч и причиниха сериозни щети. Има десетки паднали стълбове и жици, съобщи във Facebook кметът на града Калин Каменов.

Съборени са спирки и дървета. Падат клони. Хвърчат ламарини, стъкла и керемиди. Има опасност от падащи предмети, предупреди той.

"Призовавам всички жители на града да не излизат от вкъщи до успокояване на ситуацията. Навън обстановката е изключително опасна. На терен са екипи на гражданска защита, БКС, полицията, инспектората и служители на общината. Работи се по отстраняването и обезопасяването на скъсани кабели и далекопроводи. Това е и причината на няколко улици в града да няма ток. Умолявам ви за разбиране, търпение и отговорност!", написа още Каменов.

Към поста си кметът прилага и телефон, на който хората могат да подават сигнали - 0885 118 857, пише БТА..

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

враца вятър дървета
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem