Бачев даде заден: Спря уволнението на Антония Ковачева

Министърът на културата Мариан Бачев спря уволнението на директора на националната филмотека Антония Ковачева. По-рано служителите на филмотеката заплашиха с протест.

Като отчита обществената чувствителност, становището на професионалната кинообщност и предстоящото провеждане на конкурс за избор на ръководство на Българската национална филмотека (БНФ), Министерството на културата отменя заповедта за прекратяване трудовото правоотношение на Антония Ковачева като директор на БНФ.

Решението е взето с оглед осигуряване на институционална стабилност, приемственост и спокойното протичане на текущите процеси и проекти в БНФ, включително дейностите по опазване и дигитализация на националния филмов и аудиовизуален фонд, съобщиха от Министерство на културата.

Министерството на културата остава ангажирано с провеждането на прозрачна конкурсна процедура съгласно законовите изисквания и с поддържането на открит диалог с професионалната общност в интерес на устойчивото развитие на културните институции в Република България.

В днешния ден служителите на филмотеката заплашиха с протест. В навечерието на 13 януари - Деня на българското кино, вместо да се подготвя за празника, Българска национална филмотека обявява протест.

Причината е освобождаването от длъжност на директора на БНФ Антония Ковачева. "Ние, служителите на БНФ, няма да позволим на правителството в оставка да назначи неквалифицирана политическа марионетка в последните си дни! Настояваме за отмяна на решението за освобождаването на директора Антония Ковачева, както и за обявяване на прозрачен конкурс за назначаване на неин легитимен наследник", заявяват от Българска национална филмотека в официално съобщение тази сутрин.

Днес стана ясно, че министърът на културата в оставка Мариан Бачев е уволнил директорката на Българска национална филмотека Антония Ковачева.

Ковачева е била извикана вчера в МК и ѝ е била връчена заповед за освобождаване от длъжността. Официалният довод е, че тя е навършила възраст за пенсиониране. Все още не е ясно кой ще бъде назначен на позицията, докато се обяви конкурс.

Ковачева беше начело на институцията в продължение на 12 години. Решението за внезапното й освобождаване предизвика остра реакция сред служителите на филмотеката и културни дейци, като те незабавно организираха петиция в нейна защита.