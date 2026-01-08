Мариан Бачев уволни директорката на Българска национална филмотека Антония Ковачева

Министърът на културата в оставка Мариан Бачев е уволнил директорката на Българска национална филмотека Антония Ковачева.

Ковачева е била извикана вчера в МК и ѝ е била връчена заповед за освобождаване от длъжността. Официалният довод е, че тя е навършила възраст за пенсиониране. Все още не е ясно кой ще бъде назначен на позицията, докато се обяви конкурс, пише "Сега".

Ковачева беше начело на институцията в продължение на 12 години. Решението за внезапното й освобождаване предизвика остра реакция сред служителите на филмотеката и културни дейци, като те незабавно организираха петиция в нейна защита.

С писмото до министър Бачев и парламентарната комисия по култура се изразява "категорично несъгласие и силно недоумение от действията на Министерството на културата да освободи настоящия директор и да бъде заменен от временно изпълняващ без наличие на прозрачна процедура и мотивирана необходимост". В писмото се казва още, че решението е "неуместно, рисково и лишено от морална и управленска логика".

"В рамките на своя мандат, г-жа Ковачева напълно преобрази една западаща и полузабравена институция. Приходите на филмотеката са утроени, административната сграда е изцяло реновирана, заработи нов съвременен дигитализационен център и започнаха силно необходими ремонтни дейности по филмовите хранилища", припомня текстът на петицията. "В момента тече мащабен план за дигитализация на аудиовизуалния фонд на БНФ, който цели опазването на силно застрашените филмови ленти."

Не е редно да се извършват промени на ключови позиции от правителство, което е в оставка, особено в държавни културни институти с национално значение. Освен това настоящият договор на Антония Ковачева е "до провеждане на конкурс", а такъв все още не е стартиран, макар да се чака от дълго време, казаха притеснени служители на Филмотеката и Филмотечното кино "Одеон".

Сред тях вече циркулира и информацията, че за позицията директор на БНФ е спряган човек, за когото няма данни изобщо да се е занимавал с каквото и да е филмово и архивно дело. Съществува заплаха и за вече стартираните проекти по ПВУ, на които БНФ е бенефициент. Според други колеги крайната цел е да се присвои базата (земите) в Бояна, където се съхранява филмовият фонд на България.

От ноември 2013 г. досега тя бе директор на Българската национална филмотека и по думите на хора от сектора я е превърнала от "руина в буквалния смисъл" в "модерен и работещ филмов архив на световно ниво, където млад и фанатично отдаден екип дигитализира огромния фонд".

Антония Ковачева е родена на 13 юни 1956 г. в София. Следвала е планиране във ВИИ "Карл Маркс" (1972-1975, днес УНСС), след което е завършила специалност "Кинознание" във ВИТИЗ през 1980 г. Работи в Българска национална филмотека от 1980 г. като редактор, старши експерт-киновед, главен редактор на алманаха "Кино и време", завеждащ международни връзки. Автор е на многобройни публикации в сп. "Български филми", "Киноизкуство", "Филмови новини", "Кино и време", fipresci.org, сп. "Кино", в. "Култура", Член на редица художествени комисии към БНТ и НФЦ. Член на ФИПРЕССИ (Международна федерация на филмовите критици) и на нейни журита на международните фестивали в Краков, Оберхаузен, Лайпциг, Троя, Котбус, Ротердам (президент), Карлови Вари и др. Председател на гилдия Критика към СБФД в периода 2007- 2012, член на борда на гилдия "Критика" към СБФД от 2013 г. Лауреат на наградата на СБФД за оперативна критика за 2000 - 2002 г.