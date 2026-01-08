IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 87

Филмотеката ще протестира в подкрепа на Антония Ковачева

Няма да позволим правителството в оставка да назначи неквалифицирана политическа марионетка

08.01.2026 | 16:07 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

В навечерието на 13 януари - Деня на българското кино, вместо да се подготвя за празника, Българска национална филмотека обявява протест.

Причината е освобождаването от длъжност на директора на БНФ Антония Ковачева. "Ние, служителите на БНФ, няма да позволим на правителството в оставка да назначи неквалифицирана политическа марионетка в последните си дни! Настояваме за отмяна на решението за освобождаването на директора Антония Ковачева, както и за обявяване на прозрачен конкурс за назначаване на неин легитимен наследник", заявяват от Българска национална филмотека в официално съобщение тази сутрин. 

Свързани статии

Днес стана ясно, че министърът на културата в оставка Мариан Бачев е уволнил директорката на Българска национална филмотека Антония Ковачева.

Ковачева е била извикана вчера в МК и ѝ е била връчена заповед за освобождаване от длъжността. Официалният довод е, че тя е навършила възраст за пенсиониране. Все още не е ясно кой ще бъде назначен на позицията, докато се обяви конкурс, пише "Сега".

Ковачева беше начело на институцията в продължение на 12 години. Решението за внезапното й освобождаване предизвика остра реакция сред служителите на филмотеката и културни дейци, като те незабавно организираха петиция в нейна защита.  

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

филмотеката протестира Антония Ковачева
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem