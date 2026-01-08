Филмотеката ще протестира в подкрепа на Антония Ковачева

В навечерието на 13 януари - Деня на българското кино, вместо да се подготвя за празника, Българска национална филмотека обявява протест.

Причината е освобождаването от длъжност на директора на БНФ Антония Ковачева. "Ние, служителите на БНФ, няма да позволим на правителството в оставка да назначи неквалифицирана политическа марионетка в последните си дни! Настояваме за отмяна на решението за освобождаването на директора Антония Ковачева, както и за обявяване на прозрачен конкурс за назначаване на неин легитимен наследник", заявяват от Българска национална филмотека в официално съобщение тази сутрин.

Днес стана ясно, че министърът на културата в оставка Мариан Бачев е уволнил директорката на Българска национална филмотека Антония Ковачева.

Ковачева е била извикана вчера в МК и ѝ е била връчена заповед за освобождаване от длъжността. Официалният довод е, че тя е навършила възраст за пенсиониране. Все още не е ясно кой ще бъде назначен на позицията, докато се обяви конкурс, пише "Сега".

Ковачева беше начело на институцията в продължение на 12 години. Решението за внезапното й освобождаване предизвика остра реакция сред служителите на филмотеката и културни дейци, като те незабавно организираха петиция в нейна защита.