Ренесанс за имотите в Банско и Разлог, 12% ръст на сделките за 2025 г.

Имотният пазар в Банско и Разлог изживява ренесанс. През 2025 г. са сключени общо 3318 продажби на имоти в местната служба по вписвания, което е 12% ръст на годишна база и е най-добрият резултат от 2009 г. досега (3426 сделки). Това стана ясно от участието на Добромир Ганев, бивш председател на Национално сдружение „Недвижими имоти“, в предаването „ИмоТиТе“ с водещ Христо Николов.

В службата в Разлог се вписват сделките и от община Банско, град Добринище, село Баня и др. В последните години районът стана притегателен център за т.нар. дигитални номади – лица от трети страни извън Европейския съюз, които използват информационни технологии, за да работят дистанционно. Българи също закупиха стотици ваканционни апартаменти в последните години.

„Преди началото на зимния сезон бях по бизнес в Банско и бях удивен – улиците, тротоарите, заведенията бяха пълни с живот, с млади хора. Това прави впечатление. Вече няма недовършени сгради в района, правят се и нови инвестиции.“

По думите на Добромир Ганев друга активна група купувачи в района са израелските граждани. Има нови собственици на имоти и от Германия, Чехия, Полша.

Най-силните години за имотния пазар в Банско и Разлог бяха веднага след присъединяването на България към ЕС. Рекордът е през 2007 г., когато в местната служба бяха вписани общо 3717 сделки с недвижими имоти. По това време най-активни бяха купувачите от Великобритания и Ирландия. Втората най-силна година за местния пазар беше 2009 г. с 3426 продажби на имоти, а №3 е 2008 г. с 3359 продажби.

В специализирания сайт imoti.net за продажба са обявени над 300 апартамента в Банско и Разлог.

