Проф. Вили Лилков: Терзиев може да обяви бедствено положение

Според него има заплаха за здравето на населението

12.01.2026 | 19:31 ч. 38
Снимка: БГНЕС

Кризата с боклука се дължи на лошо подготвена обществена поръчка и късно подготвяне на общината за тази обществена поръчка. Това мнение изрази зам.- председател на СОС от "Синя София" проф. Вили Лилков.

"Трябва да сме наясно, че имаме играчи, които са опитни в защитата на собствените си финансови интереси. На кмета Терзиев трябва да му е ясно, че тази война ще бъде дълга и той трябва да привлече партньори. Администрацията закъсня с обществената поръчка и кметът не привлече Общинския съвет в тази дейнсот. Случи се същото като с транспортната стачка, той остана сам", смята той.

"На 18 декември имахме сесия на СОС. На другия ден разбрахме, че е подписал нови анекси за продължаване на договорите. Той не ни е представил писмена информация, в която да каже: "с тези фирми имам проблем, в тези райони има проблем, необходим ми е ресурс. Ние такова нещо не сме видяли. След разпадането на групата му - ПП-ДБ/СС, и загубата на политичека подкрепа - той да не се доверява на общинския съвет. Ние поискахме извънредна сесия, която не се състоя. Минаха 20 дни от анексите и кризата не се подобрява", добави още общинският съветник.

Вили Лилков смята, че за кризата с боклука трябва да се търси дългосрочно и устойчиво решение. "Ако ние краткосрочно закърпим нещата, какво ни гарантира, че след 6 месеца няма да влезем в същата криза. Общината трябва да има собствен капацитет, който трябва да ни позвлоли да навлезем в почистването като комунална дейност. Да влезем в конкуренция с частните оператори", посочи Вили Лилков.

Според него кметът Терзиев може да обяви бедствено положение, защото има заплаха за здравето на населението. По думите му кметът има право на само 7 дни и сам може да определи районите.

Това позволява на кмета да привлече структурите на държавата, които да му окажат помощ в изчистването на боклука. Необходимо ни е време, в което ще засилим капацитета на структурите и ще започнем изчистването. Ние сме в състояние да вкараме нови стандарти в чистенето и да ги наложим на конкуренцията", поясни още той.

проф. Вили Лилков София криза с боклука столична община
