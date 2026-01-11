Протест пред Столичната община заради кризата с боклука

Граждани се събраха на протест пред Столична община заради проблема със сметосъбирането в София и и блокираха движението на ул. ,,Московска 33". Акцията бе организирана във Фейсбук от Мариян Ташев и е под надслов ,,Да изхвърлим боклука на ул. Московска 33". От Общината казаха за БТА, че протестът е официално заявен.

Участниците в демонстрацията поставиха пред сградата чували с боклук със снимки на кмета Васил Терзиев върху тях. Протестиращите скандираха ,,Оставка".

На плакатите пише: "Оставка на кмета!" и ,,София стана сметище".

Изоставането в събирането на отпадъците в критичните райони на София ще бъде наваксано, увериха преди дни заместник-кметът по екология Надежда Бобчева, директорът на Столичното предприятие за третиране на отпадъци Николай Савов и директорът на общинското дружество "Софекострой" Даниел Йорданов на брифинг в Столичната община. През първите почивни дни от новата година граждани сигнализираха медиите за затруднено сметосъбиране в няколко района, сред които "Люлин", "Подуяне", "Слатина".

В началото на декември Столичната община въведе временна организация на сметосъбирането в районите "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина".