IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 41

Протест пред Столичната община заради кризата с боклука

Изоставането в събирането на отпадъците в критичните райони на София ще бъде наваксано

11.01.2026 | 14:01 ч. 27
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Граждани се събраха на протест пред Столична община заради проблема със сметосъбирането в София и и блокираха движението на ул. ,,Московска 33". Акцията бе организирана във Фейсбук от Мариян Ташев и е под надслов ,,Да изхвърлим боклука на ул. Московска 33". От Общината казаха за БТА, че протестът е официално заявен. 

Участниците в демонстрацията поставиха пред сградата чували с боклук със снимки на кмета Васил Терзиев върху тях. Протестиращите скандираха ,,Оставка".

На плакатите пише: "Оставка на кмета!" и ,,София стана сметище".

Изоставането в събирането на отпадъците в критичните райони на София ще бъде наваксано, увериха преди дни заместник-кметът по екология Надежда Бобчева, директорът на Столичното предприятие за третиране на отпадъци Николай Савов и директорът на общинското дружество "Софекострой" Даниел Йорданов на брифинг в Столичната община. През първите почивни дни от новата година граждани сигнализираха медиите за затруднено сметосъбиране в няколко района, сред които "Люлин", "Подуяне", "Слатина".

Свързани статии

В началото на декември Столичната община въведе временна организация на сметосъбирането в районите "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Столична община Васил Терзиев сметопочистване боклук
Новини
Виж всички новини
София
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem