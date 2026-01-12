IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Починал е адвокат Михаил Бояджиев

12.01.2026 | 22:17 ч. 0
Починал е адвокат Михаил Бояджиев

Отиде си адвокат Михаил Бояджиев. Това съобщи във Фейсбук бившият външен министър в кабинета на Бойко Борисов Николай Младенов.

"Тъгуваме за Михаил Бояджиев

Загубихме нашия председател, дарител, приятел.

Винаги бе първият харесал и споделил всяка новина на #BCause, винаги насреща с идея за развитие на организацията. Неизменно част от фондацията през всички 30 години като част от Съвета на учредителите, а в последните години – председател на УС.

Пораснахме заедно, заедно съграждахме.

Ще липсва на благотворителността, библиотеките, застъпничеството... на нас!

Съболезнования на децата и близките му...", гласи печалният пост.

