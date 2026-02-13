На ръба на провала ли е европейският "суперсамолет" FCAS?

Future Combat Air System (FCAS) ще бъде най-модерният изтребител в Европа – бърз, смъртоносен и подкрепян от рояк атакуващи дронове. Почти десетилетие след обявяването му обаче проектът за 100 милиарда евро прилича повече на "сложен развод" и символ на проблематичните отношения между Германия и Франция - "двигателите" на Европейския съюз.

Проектът FCAS е изложен на риск в момент, когато сътрудничеството в областта на сигурността е по-важно от всякога, особено поради опасността от Русия, която заплашва източния фланг на НАТО.

Френският президент Еманюел Макрон беше принуден да защити проекта тази седмица, след като най-големият профсъюз в Германия, IG Metall, публикува статия в бизнес вестника Handelsblatt, в която предупреждава, че плановете за разработване на европейския "суперсамолет" са на ръба на провала.

"FCAS беше замислен като съвместен проект между равноправни партньори и дълго време се реализираше по този начин", пишат представители на Асоциацията на германската аерокосмическа индустрия и IG Metall. "Тези, които сега изискват абсолютен контрол, не трябва да се учудват, ако има последствия", казаха те, добавяйки, че е време Берлин да разработи свой собствен 100% германски изтребител.

"Германия няма капацитет да произведе самолет днес"

Двете основни компании, които стоят зад проекта, базираната във Франция Dassault Aviation и базираната в Германия Airbus Defense and Space, от години са в конфликт по проекта.

От самото начало имаше разногласия относно това кой ще ръководи проекта и кой всъщност ще произведе самолета.

"Отдавна има проблеми с проектирането, като например да се съгласим да произведем самолет заедно, когато французите и германците искат различни неща от него", каза германският експерт по сигурност Улрике Франке от Европейския съвет за външни отношения.

Французите искат самолетът да може да носи ядрени оръжия и да бъде по-лек, за да може да се изстрелва от самолетоносача "Шарл де Гол", докато германците искат самолетът да може да лети на по-големи разстояния, обясни Франке пред The Telegraph .

"Това винаги е било проблем, но постоянно се отлагаше - дилемата какво точно ще произвеждат"

Френският производител на военни самолети Dassault Aviation иска единственият принос на германците към проекта да бъде финансов.

"Не искам да звуча арогантно, но чии умения ми трябват, освен моите собствени, за да построя изтребител?", попита миналата година главният изпълнителен директор на компанията Ерик Трапие.

Трапие се позоваваше на факта, че Dassault е произвела високопроизводителния изтребител Rafale без ничия помощ, докато Германия не е успяла да построи своя собствена версия от края на Втората световна война. Френският министър на отбраната Катрин Вотрен наля масло в огъня и се оплака, че "Германия днес няма капацитет да произведе самолет".

Френските инженери се опасяват, че Airbus, която извън проекта се счита за конкурентна компания, иска да използва проекта FCAS, за да придобие нови умения в областта на производството на военни самолети, с които разполага Dassault.

Dassault Aviation също се оттегли от проекта Eurofighter Typhoon и избра да разработи самолета Rafale самостоятелно. Въпреки че първоначалното споразумение беше Берлин да се занимава с финансирането, а Париж - с действителното производство, оттогава външната политика на Германия се промени и германците вече искат да играят много по-важна роля в европейската сигурност, особено след като Русия нахлу в Украйна през 2022 г.

Макрон даде ясно да се разбере, че иска да спаси проекта FCAS, въпреки многото недоразумения, възникнали през последното десетилетие. На въпроса дали проектът е мъртъв, френският президент отговори: "Не."

"Това е добър проект и не съм чул нищо от германската страна, което да показва, че няма да бъде така... от моя страна мисля, че нещата трябва да продължат напред", каза Макрон в интервю за Le Monde.

Бившият шеф на френската национална агенция за киберсигурност Патрик Пайо каза:

"Правим всичко възможно, за да спасим тази програма - работим като луди. Ще видим как ще се развият нещата."

Dassault Aviation, основната пречка пред френско-германската инициатива, също се оттегли от международен проект за разработване на най-модерни военни самолети през 80-те години, защото искаше да ръководи проектирането на самолетите и по-голямата част от производството, според Financial Times . Става дума за самолета Eurofighter Typhoon, който в крайна сметка беше произведен от Великобритания, Италия, Германия и Испания. Във Франция, където догодина ще се проведат президентски избори, съществува риск Макрон да бъде заменен от изгряващ лидер на крайната десница - Марин льо Пен или Жордан Бардела - които имат много по-приятелска позиция към Русия и биха могли да сложат край на проекта. В същото време Германия би могла да се преориентира към проекта GCAP за разработване на стелт изтребител от шесто поколение.

Глобалната програма за въздушен бой беше стартирана през 2022 г. и се ръководи от Обединеното кралство, Италия и Япония. Самолетът, неофициално известен като "Tempest", се очаква да бъде готов за бой до 2035 г., поне пет години преди очакваната дата на завършване на проекта FCAS.