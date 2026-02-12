Кой е Деян Мексиканеца, приятелят на Лама Иво, който подава първи сигнала за мъртвите в "Петрохан"?

Единадесети ден след откриването на тела на убити мъже в района на хижа „Петрохан“ и местността Околчица, разследването продължава при засилени мерки за сигурност. Периметърът около хижата остава отцепен, а институциите очакват ключови експертизи, които да дадат отговор дали става дума за шесторно убийство или за комбинация от убийство и самоубийство, предава NOVA.

Очаква се резултатът от експертизата на натривките.

Тя трябва да покаже кой е произвел изстрелите и при двата случая

Една от жертвите е 15-годишно момче. За него вчера стана ясно, че през последния месец не е посещавало училище, а няколко дни преди трагедията е било отписано. В учебното заведение в момента е в ход проверка от страна на Министерството на образованието и науката.

Появи се нова информация за човека, подал първия сигнал за откритите тела край хижа „Петрохан“. По данни от разследването и местни източници става дума за мъж на име Деян, близък до Ивайло Калушев и свързан с неговата неправителствена организация.

Според наличната информация именно той е открил трите тела в двора на хижата и е подал сигнала до полицията. След това е бил задържан, а по-късно освободен, като към момента няма официално съобщение за процесуалния му статус.

Деян е бил регистриран по настоящ адрес в село Гинци на чиято територия попада районът на хижа

„Петрохан“. Местните жители разказват, че той е закупил къща в селото и е живял там със своята партньорка – мексиканка. Двамата водели затворен начин на живот и почти не общували с хората от селото.

По думите на местни жители, няколко дни след разкриването на случая Деян е напуснал имота си набързо. При посещение на място не са открити следи от скорошно присъствие – в снега около къщата липсват стъпки, което подсказва, че оттогава никой не е влизал в нея.

Известно е още, че мъжът е спелеолог и инструктор по техническо пещерно гмуркане, като в това си качество е

бил в близки отношения с Калушев, включително при пътувания в чужбина, сред които и Мексико.

Случаят предизвика сериозен политически отзвук и доведе до изслушване на представители на разследващите институции в Народното събрание.

От представената официална информация става ясно, че:

• На 27 януари 2026 г. Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев, заедно с непълнолетно момиче, пътуват с кемпер до Бургас и село Българи.

• На 30 януари тримата мъже се завръщат в София и оставят момичето на домашния ѝ адрес.

• На 8 февруари около 9:30 ч. е подаден сигнал за паркиран кемпер във Врачанския Балкан, местността Паталейна. В специализирания автомобил са открити три тела с огнестрелни рани в областта на главата.

ГДБОП е извършила проверка на Facebook профила на Ивайло Калушев. Установено е, че на 3 февруари е отчетена активност, свързана с IP адрес на сателитната мрежа Starlink. След официално запитване компанията е предоставила приблизително местоположение на сателитната чиния – в района на пещера Леденика край Враца.

По-рано

същия ден във Facebook профила на Калушев е публикувано стихотворението „Борба“ от Христо Ботев

Остава открит ключовият въпрос: Дали отчетената активност във Facebook действително означава, че Ивайло Калушев лично е влизал в профила си на 3 февруари, или става дума за техническа активност, която не доказва присъствие на жив човек?

Отговорът на този въпрос е от съществено значение, тъй като пряко влияе върху датировката на смъртта и цялостната хронология на събитията.