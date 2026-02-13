Ако няма мир с Русия, САЩ няма да предоставят гаранции за сигурност на Украйна

Докато лидерът на Киев Володимир Зеленски не подпише мирен договор с Русия, Украйна няма да получи никакви гаранции за сигурност от Съединените щати. А тъй като Москва твърдо настоява за своите искания, а Киев отказва да прави отстъпки, разрешаването на конфликта е в застой, съобщава Politico, позовавайки се на двама европейски служители и висш американски служител, пожелали анонимност.

В същото време, американски служител твърди, че президентът на Белия дом Доналд Тръмп дори не се опитва да използва споразумението за сигурност като лост срещу украинското ръководство.

През последните три години ежегодната Мюнхенска конференция по сигурността беше фон на преговори с висок залог за войната между Русия и Украйна. Тази година тя вероятно ще послужи като крещящо напомняне за това колко зациклени са преговорите.

Десетки световни лидери и висши служители, включително украинският президент Володимир Зеленски, държавният секретар Марко Рубио, генералният секретар на НАТО Марк Рюте, френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър, ще се съберат в грандиозния и исторически хотел Bayerischer Hof в началото на петък. Но шестима европейски служители заявиха, че не очакват много конкретни резултати от събирането, освен изявления за солидарност.

САЩ ясно заявиха на Украйна, че няма да финализират споразумение за гаранции за сигурност, за да защитят Украйна от бъдеща руска агресия, докато Киев и Москва не постигнат общо споразумение за прекратяване на войната, според двама от европейските служители и висш американски служител. И тъй като Русия твърдо отстоява исканията си за територия, от която Украйна няма да отстъпи, мирният процес е блокиран.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не се опитва да използва споразумението като лост за оказване на влияние върху Зеленски, заяви висш служител от администрацията.

Територията е „основният препъни камък“, добави служителят, визирайки настояването на Русия да контролира целия регион Донбас в Източна Украйна, дори части, които не е завзела. „И двете страни са доста окопани, но мисля, че всички чувстват, че има път напред.“ Служителят, както и други интервюирани, получиха анонимност, за да обсъдят чувствителна дипломация.

САЩ, Русия и Украйна планират да се срещнат отново следващата седмица, вероятно в Маями или Абу Даби, според друг човек, запознат с дипломатическите дискусии – и именно там американските служители смятат, че е вероятно да се постигне напредък. Въпреки това, специалният пратеник на Тръмп за мирните мисии, Стив Уиткоф, жонглира с преговорите за Иран и войната в Украйна, което прави совалковата дипломация още по-трудна.

„Все още не сме видели нито един признак, че Русия е сериозна, нито по отношение на мирните преговори, нито по отношение на резултатите“, каза в интервю министърът на външните работи на Латвия Байба Браже. „Така че засега, поне, моето заключение е, че Русия все още се опитва да проведе тези така наречени мирни преговори, резултатите, които не могат да постигнат на бойното поле.“

Зеленски ще използва срещата този уикенд, за да призове за по-голям натиск върху Русия и да покаже единен фронт с Европа. Индия обеща на САЩ, че вече няма да купува руски петрол, а европейските служители се надяват, че САЩ ще направят повече, за да се справят с руския скрит флот.

Украинският президент, отговаряйки на въпроси на POLITICO в кратък чат с репортери в WhatsApp, заяви, че ще подчертае нуждата на страната си от противовъздушна отбрана на срещата на върха и ще изтъкне усилията ѝ за износ на оръжия, за да финансира производството на дронове за бойното поле. Той също така каза, че възнамерява да се срещне с Макрон и други европейски представители и да настоява – както е правил и преди – за необходимостта от повече оръжия.

„Готови сме да открием много съвместни производства. Има и няколко пакета помощ, които лично се надявам да обсъдя, необходими са ми контакти с партньори там“, каза той.

Украйна търси повече финансиране за списъка с приоритетни изисквания за Украйна, който се наблюдава от НАТО и е подкрепен с вноски от три четвърти от 32-те членове на алианса.

Зеленски изглежда разчита на желанието на администрацията на Тръмп да сключи сделка бързо.

Миналата седмица той каза, че Вашингтон оказва натиск върху Киев и Москва да прекратят войната до началото на лятото заради междинните избори през ноември.

Откакто Тръмп встъпи в длъжност миналата година, екипът му се опитва да насърчи Украйна и Русия да прекратят боевете, често като притиска Киев да направи отстъпки. Дипломацията многократно следва познат цикъл: Тръмп създава краен срок и призовава за бързо прекратяване на боевете; Украйна бърза да участва, докато Русия се въздържа; Русия се намесва в последния момент, за да предложи преговори, а след това дискусиите зациклят, тъй като и двете страни не са в състояние да намалят разликите.

Администрацията на Тръмп заяви, че приема на думата руския президент Владимир Путин, когато им казва, че иска да прекрати боевете - въпреки че повечето европейски разузнавателни служби стигат до друго заключение. Путин отдавна твърди, че Русия действа в самозащита.

Американски и европейски представители твърдят, че дипломацията под ръководството на Тръмп е довела до конкретни резултати. САЩ и Европа са се споразумели за значителни ангажименти за сигурност към Украйна, в случай че боевете приключат. А руски, украински и американски представители проведоха първата си тристранна среща от началото на войната, като скоро се очаква друга.

Дори миналата година в Мюнхен – когато вицепрезидентът Джей Ди Ванс разкритикува трансатлантическия естаблишмънт, като заяви, че „заплахата отвътре“ за Европа е по-опасна от тази, представлявана от Русия и Китай – Зеленски се събра с Ванс и Рубио, преди представителите да се срещнат с руснаците за двустранни разговори в Рияд за първи път.

Въпреки това, последният кръг от преговори в Абу Даби миналата седмица не прекъсна последната безизходица. Страните постигнаха широко съгласие за това как да се определи прекратяване на огъня и как би могла да изглежда демилитаризирана зона, ако лидерите решат да прекратят боевете, според един от европейските служители и другия човек, запознат с дипломатическите дискусии. Но основните препънати точки - как ще изглежда картата на Украйна и присъствието на западни войски - остават нерешени.

Докато Русия се стреми да поеме контрол над целия източен регион на Донбас, Украйна иска да прекрати боевете по сегашните линии и да не се отказва от територията, която продължава да държи.

„Русия не може да бъде убедена в мир“, каза Иванна Климпуш-Цинцадзе, украински парламентарист, който председателства Комисията по интеграцията на Украйна в Европейския съюз. „Русия може само да бъде притисната и принудена към мир и това е нещо, което вероятно трябва да се използва в момента като подход към“ Руската федерация.“

Но руската икономика продължава да се бори с проточването на войната и ограничаването на покупките на индийски петрол и други руски потоци от приходи.