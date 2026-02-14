Защо ЦРУ се стреми да вербува шпиони от военните безредици в Китай

Централното разузнавателно управление публикува в четвъртък ново видео, в което се опитва да се възползва от сътресения на върха на китайските въоръжени сили, за да вербува потенциални шпиони.

95-секундното видео на мандарин показва офицер, който се разхожда из военна база и размишлява за безмилостните борби за власт на върха на въоръжените сили.

„Това, което лидерите наистина защитават, са само собствените си егоистични интереси“, заявява разказвачът. „Властта им е изградена върху безброй лъжи. Но сега тези стени от лъжи се рушат, оставяйки ни само да почистим бъркотията.“

Видеото с висока продуцирана производителност беше пуснато по-малко от месец след като китайският лидер Си Дзинпин отстрани двама висши генерали, включително най-високопоставения му заместник във войската, генерал Джан Юся.

Видеото съдържа очевидни препратки към Джан, който беше един от малкото висши китайски военни офицери с боен опит – от конфликта с Виетнам, започнал през 1979 г. – и беше смятан за способен лидер.

„Всеки с лидерски способности неизбежно ще бъде страхуван и безмилостно елиминиран“, казва разказвачът. „Не мога да позволя на тези луди да оформят бъдещия свят на дъщеря ми.“

Си е отстранил над 60 висши офицери и ръководители в отбранителната промишленост от 2023 г. насам, според преглед на официални разкрития от The Wall Street Journal.

Сътресението остави Централната военна комисия, най-висшият орган, който контролира военните, само с двама членове: самия Си и ръководителя на военния орган за вътрешни разследвания.

Видеото завършва с това, че офицерът отваря лаптоп, докато е паркиран на изолирано място, и извиква страница с надпис „Свържете се с ЦРУ“ на китайски. Заключителните надписи показват адрес на ЦРУ в Tor, анонимизираща мрежа.

В допълнение към усилията си за събиране на разузнавателна информация, кампанията може да има за цел да посее безпокойство в китайската армия,

която е преживяла чистки в ръководството си.

ЦРУ публикува два подобни видеоклипа миналата година, насочени към служители на Комунистическата партия, опитвайки се да повдигне опасения относно липсата на напредък или произволни чистки.

ЦРУ публикува видеоклиповете в YouTube, който е блокиран в Китай, както и много други западни социални медии и новинарски сайтове. Достъпът до тези сайтове може да се осъществи чрез VPN мрежи, а рекламите на ЦРУ понякога се показват в Хонконг, където YouTube не е блокиран.

Не е ясно дали ЦРУ е имало някакъв успех с видеокампанията. Усилията на ЦРУ в Китай бяха съсипани, когато близо две дузини агенти бяха екзекутирани или затворени преди повече от десетилетие, оставяйки агенцията да се бори да възстанови възможностите си за човешки шпионаж в Китай.

Министерството на държавната сигурност на Китай осъди видеоклиповете на ЦРУ миналата година, заявявайки, че те са „изпълнени с тромава реторика и клеветнически език, разкриващи абсурдната логика и истеричната лудост на схемите за дезертьорство на американските разузнавателни агенции“.

Американските и други западни разузнавателни агенции твърдят, че Китай извършва свои собствени обширни шпионски операции в чужбина и агресивни хакерски кампании срещу чувствителни цели.

Последното видео идва само шест седмици преди очакваното пътуване на президента Тръмп до Китай през април, за да се срещне със Си Дзинпин - дългоочаквано посещение, целящо да поправи отношенията, обтегнати от тлеещи търговски спорове.